Boston i bez opor porazil Toronto a dál vládne Západní konferenci NBA. Druhá je nově Philadelphia

Basketbalisté Bostonu i bez dvou klíčových hráčů dokázali v NBA otočit zápas na hřišti Toronta a vyhráli 106:104. Připsali si tak už devátou výhru za sebou a nadále zůstávají nejlepším týmem soutěže. Na druhé místo na Východě se za Boston posunula Philadelphia, která rovněž ve výrazném oslabení bez svých dvou nejlepších hráčů Joela Embiida a Jamese Hardena vyhrála v Sacramentu 129:127. Los Angeles 8:57 22. ledna 2023

Boston odjel do Toronta bez třetího nejlepšího střelce celé sezony Jaysona Tatuma. Navíc v závěru první půle se zranil další člen základní sestavy Marcus Smart. Toronto také hrající bez své hvězdy Freda VanVleeta si pak neustále udržovalo mírný náskok, ale na začátku poslední čtvrtiny přišly tři rychlé trojky Bostonu, které znamenaly obrat v zápase.

Pak přidali Celtics další čtyři trojky, včetně vítězné střely Paytona Pritcharda minutu a půl před koncem za vyrovnaného stavu. Boston už pak výhru uhájil, když Gary Trent v dresu Toronta neproměnil snadnou střelu po nájezdu a Pascal Siakam se nechal zablokovat Alem Horfordem.

„Hodně to říká o našem týmu. Do zápasu jsme vstoupili bez šťávy, přišlo zranění a nevypadalo to dobře. Ale nepřestávali jsme hrát a najednou to přišlo. Najednou tam byly skvělé akce a hráči odvedli v závěru skvělou práci a zápas zvládli,“ těšilo trenéra Bostonu Joea Mazzullu.

Celtic bodově táhli Jaylen Brown s 27 body a náhradníci Malcolm Brogdon s 23 body a Grant Williams, který si 25 body vytvořil nový osobní rekord. Důležitou roli sehrál i Pritchard, který všech 12 bodů dal v poslední čtvrtině.

3 Celtics scored 20+ points tonight as Boston won their 9th straight game



Jaylen Brown: 27 PTS, 8 REB, 6 AST

Malcolm Brogdon: 23 PTS, 7 REB

Grant Williams: 25 PTS, 5 REB pic.twitter.com/QEUSoPFjWq — NBA (@NBA) January 22, 2023

Překvapivý je triumf Philadelphie, která ale na palubovce solidně hrajícího Sacramenta předvedla velmi dobrý výkon. Absentujícího Embiida nahradila týmovým výkonem, ze kterého vyčníval s 32 body Tyrese Maxey.

Především ale rozhodla lavička, která přehrála náhradníky domácích 49:20. Především Georges Niang a jeho 17 bodů převážili misku vah na stranu Sixers. Klíčová byla Niangova trojka 110 vteřin před koncem.

„Dnes to bylo opravdu týmové vítězství. Každý pro něj něco udělal. Jsem na hráče hrdý,“ řekl trenér Sixers Doc Rivers. „Soupeř si dnes opravdu zaslouží uznání. Přijeli bez svých hvězd, ale tenhle zápas nám prostě sebrali. A to jsme hráli celkem dobře,“ ocenil výkon soupeře trenér Mike Brown.

Philadelphia se tak šestou výhrou v řadě dostala v tabulce Východní konference před Milwaukee Bucks, kteří bez absentujícího Janise Adetokunba prohráli 102:114 v Clevelandu.

Postaral se o to zejména Evan Mobley, který si 38 body vytvořil nové osobní maximum v soutěži. Jednadvacetiletému pivotovi se to povedlo, přestože nestřílel ani jeden trestný hod či střelu za tři body. Cleveland přitom postrádal svého nejlepšího střelce Donovana Mitchella.

Houston potvrdil roli nejhoršího týmu soutěže a porážkou 104:113 s Minnesotou si připsal už třináctou prohru v řadě. Timberwolves táhl za vítězstvím Anthony Edwards se 44 body.

44 PTS

6 REB

4 AST

3 STL

3 BLK

8 3PM



Anthony Edwards. Hooper. pic.twitter.com/p71PULXskx — NBA (@NBA) January 22, 2023

Atlanta opět s českým reprezentantem Vítem Krejčím jen na lavičce prohrála doma s Atlantou 118:122 a přišla o sérii pěti výher. V tabulce Východu je nadále na osmém místě za New Yorkem, na který se dnes mohla dotáhnout. Charlotte dirigoval za výhrou s 34 body Terry Rozier.

NBA: Atlanta - Charlotte 118:122, Cleveland - Milwaukee 114:102, Minnesota - Houston 113:104, Phoenix - Indiana 112:107, Sacramento - Philadelphia 127:129, Toronto - Boston 104:106, Washington - Orlando 138:118.