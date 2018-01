'Zrychlil, zesílil, dobře střílí.' Trenéři Washingtonu Wizards chválí zlepšení Tomáše Satoranského

„Každá druhá sezona, co jsem měl v kariéře v tom samém týmu, pro mě byla jiná tím, že jsem to prostředí znal. To samé je v NBA, nejsem tak vyjukaný z toho kolotoče tady,“ všímá si pro Radiožurnál Tomáš Satoranský.

Za první rok v NBA se Tomáš Satoranský otrkal, což kromě jeho samého pozorují i trenéři.

„Myslím, že se Tomáš americký styl hry naučil velmi dobře. Zrychlil, zesílil, a je taky hodně soutěživý. Tyhle dvě věci - tvrdá práce a soutěživost - jsou základem pro to, aby tady byl úspěšný,“ vysvětluje jeden z asistentů Wizards David Adkins.

Když se trenérů někdo zeptá, co stojí za zlepšením hry 26letého českého rozehrávače, tak všichni odpoví, že tvrdá práce v tréninku.

„Častokrát se stává, že hráči, kteří nehrají, se cítí uraženě a netrénují pak tak tvrdě. U Tomáše jsem tohle nikdy neviděl. Minulý rok ne vždycky hrál, ale za to makal na tréninku. A i když zrovna nehraje, tak nesklápí hlavu dolů a zůstává pozitivní,“ chválí hlavní kouč Scott Brooks.

A slova svého šéfa potvrzuje i samotný hráč. „To je praktické, co člověk může udělat, když nehraje. Zůstat připravený, udržovat se ve formě a využít čas, který má na zlepšování jiných atributů hry a individuálních činností.“

Tomáš Satoranský oproti premiérové sezoně v zámoří například zlepšil střelbu, kterou s ním přes léto piloval asistent trenéra Wizards Ryan Richman.

„Ano, střílí dobře, ale není to jen kvůli mně, je to výsledek spolupráce více lidí - především samotného Tomáše. Pracuje na sobě. Jeho kouč Stefan Weissenböck z Bambergu s ním udělal velký kus práce. Pomohl mu s rovnováhou, naučil ho jít dopředu, když střílí a tak dále. Zkrátka všichni mu pomáháme a chceme vidět, že se zlepšuje,“ vysvětluje člen trenérského týmu.

Opora ve střelbě trojek

Zlepšená střelba udělala z Tomáše Satoranského dokonce třetího nejlepšího střelce trojek v týmu Wizards.

„Ano, trénuje střelbu. Je to dobrý střelec trojek, jeho držení míče je lepší. Myslím, že když hrajete v NBA, tak se zlepšuje jen díky tvrdé práci. A on tak pracuje. S ohledem na čas, který Tomáš na hřišti stráví, je to pro nás velmi užitečný hráč,“ oceňuje aktuálně jediného Čecha v NBA hlavní trenér Brooks.

Tomáš Satoranský pomohl Wizards hlavně ve chvíli, kdy se v letošní sezoně zranil hlavní rozehrávač a největší hvězda týmu John Wall.

„To bylo velmi důležité. Když jdete hrát, musíte být připraven. A my věděli, že Tomáš připravený je, protože na sobě při tréninku skvěle pracoval,“ vyzdvihl jednu z hlavních předností Tomáše Satoranského jeho trenér Scott Brooks.

