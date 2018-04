Washington vyrovnal sérii s Torontem. 'Tohle není typický duel prvního s osmým,' říká Satoranský

Podílí se na show, kde se každoročně hraje nejlepší basketbal na světě. Ale ví, že má na to, aby dostával i významnější role. Tomáš Satoranský odehrál při dalším domácím vítězství Washingtonu v prvním kole play off nad Torontem šest minut. Aspoň byl ale na hřišti u toho, když zaplněná aréna nedaleko Bílého domu šílela v závěru nadšením z obratu, který znamenal vítězství Wizards 106:98 a vyrovnání série na 2:2 na zápasy. Washington 9:13 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Tomáš Satoranský | Foto: Reuters

Ne každý zápas zvedá diváky v NBA ze sedadel, ale tahle série má snad všechno. Hraje se rychlý, útočný basketbal. Zápasy nabízí chvíle euforie, kdy hráč zuřivě hecuje publikum a spolu s ním si ještě během zápasu pochutná na popcornu nebo vyhrocené momenty, při kterých se soupeři málem drží pod krkem.

„To je úplně normální play off. Je tam spousta momentů a vyhrocených situací. Moc se nepovolují lehké koše, takže když je někdo dole, je lepší faulovat než mu dát volné dva body. Z toho pramení šarvátky,“ usmívá se Tomáš Satoranský.

Normální je pro něj také to, že doma je Washington v play off neporazitelný. Co do klubu přišel, domácí porážku ve vyřazovací části český basketbalista ještě nezažil. V součtu s loňským play off už to trvá osm zápasů, a to i teď, po dvou duelech s nejlepším týmem Východní konference Torontem.

„Hodně nás podporují diváci a dneska to bylo hodně cítit i slyšet. Máme styl hry, že když rychle běháme dopředu a je to efektivní, jsme v takovém tranzu, kdy dokážeme skórovat rychle za sebou a v obraně získávat míče, určitě nám to pomáhá,“ přemýšlí jediný Čech v NBA.

Po výhře 106:98 Wizards vyrovnali sérii s Torontem. „Není to typický duel mezi prvním a osmým, je to mnohem vyrovnanější, než to na papíře vypadá. V základní části jsme nebyli schopní porážet papírově slabší soupeře. S týmy, co měly přes 50 procent výher, jsme vždycky hráli vyrovnaně. I s Torontem to bylo 2:2,“ vysvětluje Satoranský.

Stejný stav je teď i v prvním kole play-off, což po dvou porážkách v Torontu vrací Washington do hry. Sám Satoranský se do ní ale zapojuje mnohem méně než v základní části. Zejména při zranění hlavní hvězdy týmu Johna Walla leckdy dostal i víc než půlhodinový prostor, který teď zase musel vyklidit.

„Není to pro mě ideální situace, ale jsme v play off a každý musí udělat, co je v jeho silách a dokáže ovlivnit. Každý hráč je soutěživý a chtěl by pomoct na hřišti, ale to nejde. Play off je hodně o hvězdách týmů a já se snažím splnit roli, kterou tu mám. Člověk se na to musí připravit,“ říká Tomáš Satoranský, který se chystá na čtvrtek po půlnoci českého času, kdy vyrovnaná série Washingtonu s Torontem pokračuje pátým zápasem v Kanadě.