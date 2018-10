Začíná další ročník NBA i s jediným Čechem Tomášem Satoranským, pro kterého půjde o zlomovou sezonu

V noci na středu startuje za oceánem po letní pauze opět basketbalová NBA. Už třetí rok po sobě se na ni chystá i Tomáš Satoranský, jediný český zástupce v nejslavnější lize světa. Právě třetí sezona v zámoří bude pro Satoranského klíčová. Po ní mu totiž končí ve Washingtonu smlouva, sám český reprezentant se ale svou budoucností před startem soutěže netrápí. Washington 12:19 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washington Wizards | Foto: Fotobanka Profimedia

„Je pravda, že mi to hodně lidí připomíná. Já se snažím kontrolovat to, co dokážu kontrolovat, což je dobře trénovat, zlepšovat se ve hře a mít lepší pozici.“

Tomáš Satoranský před startem soutěže ve videokonferenci s českými novináři řekl, že se tím, co bude po konci sezony, zatím nezabývá. Jeho agenti se sice pochopitelně pořád poohlížejí po různých nabídkách, ty ale rozehrávače Washington Wizards nechávají v klidu.

„Já s nimi potom komunikuji, ale ne o konkrétních týmech, prostě to nechávám na ten čas, až to po sezoně přijde. Netajím se tím, že moje hlavní motivace je zůstat v NBA, jak nejdéle to půjde.“

Satoranský se tak soustředí hlavně na start soutěže. Do ní vstoupí nabuzený úspěchem s českou reprezentací, které v zářijové kvalifikaci pomohl k historicky prvnímu postupu na mistrovství světa. K mimořádnému úspěchu gratulovali Satoranskému i spoluhráči z Washingtonu.

„Bylo to dané i tím, že to Washington sledoval na sociálních sítích a Wizards o tom informovali fanoušky, takže mi gratulovali trenéři i fanoušci. Je super, že to tady lidi sledovali, to mě potěšilo,“ dodal Satoranský.

Jestli budou spoluhráči z Washington Wizards gratulovat Tomáši Satoranskému častěji i k jeho výkonům v NBA, bude jasné možná už za pár dnů. Nejslavnější basketbalová liga světa začíná v noci na zítřek českého času, Washington i s Tomášem Satoranským do ní vstoupí ze čtvrtka na pátek.