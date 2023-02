Poločasové vedení Češi neudrželi a podlehli favorizované Francii. Kyzlink přestřílel Wembanyamu

V posledním domácím utkání kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa čeští basketbalisté podlehli Francii 59:72. Po slibném začátku, kdy vedli svěřenci trenéra Ronena Ginzburga po 1. čtvrtině už 27:11, začali z nastoleného tempa ustupovat a v druhém poločase nestíhali. Střeleckou oporou českého týmu byl s 23 body a 5 doskoky Tomáš Kyzlink. Na opačné straně dominoval devatenáctiletý supertalent Wembanyama. Pardubice 21:20 23. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kyzlink svádí souboj o míč s Juhannem Begarinem v zápase Česka proti Francii | Zdroj: Profimedia

Francouzský tým, kterému také chyběla řada opor, dotáhl k vítězství ziskem double doublu za 22 bodů a 17 doskoků Victor Wembanyama, favorit letošního draftu NBA. Nejlepším střelcem utkání byl ale domácí Tomáš Kyzlink s 23 body. Ani jeho výkon týmu kouče Ronena Ginzburga nestačil na to, aby oplatil Francii porážku z loňského srpna z Paříže 60:95.

1. poločas

Češi měli skvělý vstup do utkání. Začali šňůrou 8:0 a až do času 4:33 nepovolili soupeři ani jeden koš ze hry. Vedli tak 13:1 a hned devíti body se na tom podílel Kyzlink, který dal dvě trojky a koš s proměněnou šestkou. Až pak se prosadil Wembanyama, ale byly to pro Francouze zase na dlouho jediné body.

Následovala další osmibodová šňůra domácích, během které si 219 centimetrů vysokého Wembanyamu vychutnal o dva centimetry menší Ondřej Balvín a završil akci efektní smečí. Až za stavu 3:21 se hosté střelecky trochu probrali a snížili na 11:24. Dunkem se předvedl i Wembanyama.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny ale dal pět bodů Richard Bálint a zvýšil na 30:11. Pak sice dali Francouzi vůbec poprvé v zápase dva koše ze hry za sebou, ale odpověděl po parádní souhře s Kyzlinkem Balvín.

„Šli jsme do zápasu s čistou hlavou, prostě boj z naší strany. Ztráty nás limitovaly hlavně ve druhé čtvrtině. Někdy to ve hře vypadalo, že jdeme do koše až zbytečně naivně,“ přiznal krátce po utkání Radiožurnálu Sport Ondřej Balvín.

Francouzi snížili na 21:32 i díky dvěma šestkám a trojce Wembanyamy. Zareagovali sice úspěšným průnikem Kyzlink a smečí kapitán Vojtěch Hruban, ale soupeři se dařilo a stáhl ztrátu na rozdíl devíti bodů.

2. poločas

Po pauze navíc pokračovali a celkově natáhli sérii na 10:0. Vzápětí se přiblížili dvakrát už na čtyři body. Odpověděl ale v obou případech Kyzlink, který navíc po koši s faulem zvýšil na 43:36. Po dvou trojkách Wembanyamy a koši Yoana Makoundoua poprvé vedli Francouzi. Utekli na 47:43, ztrátu sice smazali šestkou Kyzlink a trojkou Bálint, ale soupeř se před závěrečnou desetiminutovkou vrátil do vedení a už jej nepustil.

Desetibodovou sérii Francouzů podpořil dvěma trojkami Nicolas Lang. Přerušil ji trojkou Kyzlink. Dva trestné hody přidal Auda, ale z dálky se trefil opět Wembanyama a po koši Paula Lacombeho měli hosté zase dvouciferný náskok. Vzdálili se i na 15 bodů, nakonec ještě výsledek zkorigoval Ondřej Hanzlík. V závěru se dočkal první reprezentační šance i Jakub Slavík.

Česko - Francie 59:72 (27:11, 36:27, 47:49) Sestava a body Česka: Kyzlink 23, Balvín 8, Hruban 6, Kříž 2, Půlpán - Auda 10, Bálint 8, Hanzlík 2, Böhm, Karnik, Slavík, Šafarčík.

Nejvíce bodů Francie: Wembanyama 22, Lacombe 13, Makoundou 10.

Fauly: 18:18. Trestné hody: 11/9 - 17/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 37:48.