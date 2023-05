Basketbalistce Grinerové po návratu z ruského vězení aplaudovala plná hala. ‚Bylo to neuvěřitelné,‘ řekla

Emotivní přijetí zažila basketbalistka Brittney Grinerová v prvním domácím zápase za Phoenix po loňském propuštění z ruského vězení, kde strávila deset měsíců. Před nedělním utkáním proti Chicagu zazněla v zaplněné hale skladba Coming Home a přes 14 tisíc diváků bouřlivě aplaudovalo ve stoje, když dvaatřicetiletá hvězda nastupovala na palubovku. Phoenix 11:21 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistka Brittney Grinerová zažila návrat do ženské NBA | Foto: USA Today Sports, Rick Scuteri | Zdroj: Reuters

„Bože, to bylo neuvěřitelné. Nevím, jestli jsem od střední školy hrála před tolika lidmi,“ uvedla Grinerová po zápase, který Phoenix prohrál 69:75 a neuspěl ani v druhém utkání v nové sezoně WNBA. Dvojnásobná olympijská šampionka nasbírala 27 bodů a 10 doskoků.

„Bylo to hodně emotivní a hodně příjemné. Je to součást uzdravovacího procesu, vypustit to ven. Trochu jsem se styděla,“ komentovala své dojetí z reakce publika, kde byli i její rodiče. „Nevěděla jsem, kdy a jestli se to ještě někdy stane. Mít je tu, trávit s nimi čas, hrát před nimi. To mě dohnalo k slzám. Ano, dostalo mě to,“ řekla Grinerová.

Loni v únoru byla zatčena na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Na svobodu se dostala v prosinci díky výměně za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Brittney Griner was introduced before her first home game in 585 days.



What a moment. pic.twitter.com/WWTgWmgBjm — ESPN (@espn) May 21, 2023