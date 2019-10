Úspěch pro basketbalistky Washingtonu. Poprvé v historii vyhrály WNBA

Basketbalistky Washingtonu se poprvé v historii staly šampionkami WNBA. Tým z metropole USA vyhrál finálovou sérii s Connecticutem 3:2 na zápasy a vynahradil si loňské zklamání, kdy v soubojích o titul nestačil na Seattle. Ve čtvrtečním rozhodujícím duelu zvítězily Mystics v domácí hale 89:78. Washington 12:15 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráčky Washingtonu Mystics s trofejí pro šampionky WNBA | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Nejužitečnější hráčkou finále byla vyhlášena belgická pivotka Emma Meessemanová, jež v posledním utkání sezony nastřílela z pozice náhradnice 22 bodů a potřetí v sérii překonala dvacetibodovou hranici. Bronzová medailistka z předloňského mistrovství Evropy v České republice a trojnásobná vítězka Evropské ligy získala ocenění jako první rezervní hráčka v historii. V NBA to dokázal jen Andre Iguodala z Golden State v roce 2015.

Držitelka ocenění MVP pro nejlepší hráčku sezony Elena Delle Donneová dala jen o bod méně, ačkoliv ji v celé sérii limitovaly potíže s vyhřeznutými ploténkami. Třicetiletá hvězda, jež byla nejužitečnější hráčkou ligy i v roce 2015, přidala primát ve WNBA ke zlatým medailím z olympijských her (2016) a mistrovství světa (2018).

Delle Donneová získala titul při třetí finálové účasti, kromě loňska neuspěla ještě v roce 2014 s Chicagem. Trenér Mike Thibault, rekordman soutěže podle počtu vítězných utkání, dokonce proměnil až čtvrtý pokus, poté co před lety už dvakrát neuspěl právě s Connecticutem (2004 a 2005). Tým Sun po třetí finálové porážce na titul stále čeká.

„Spousta lidí se ptala, proč jsem přestoupila (před sezonou 2017) do týmu, který nepostoupil do play-off. Důvodem byl trenér, věděla jsem, že buduje něco mimořádného,“ prohlásila Delle Donneová, jež byla také jednomyslně zvolena do All Star týmu soutěže. Dostala se do něj popáté v kariéře stejně jako Brittney Grinerová z Phoenixu, doplnily je Courtney Vanderslootová z Phoenixu, Chelsea Grayová z Los Angeles a Natasha Howardová ze Seattlu.

V poraženém týmu na titul nedosáhla mimo jiné opora USK Praha Alyssa Thomasová, přestože v pátém duelu zazářila s 21 body, 12 doskoky a šesti asistencemi. Sekundovala jí Jonquel Jonesová, autorka 25 bodů a devíti doskoků.