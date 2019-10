Týmy pro nejmenší se rychle plní. Úspěch na mistrovství světa táhne k basketbalu hlavně malé děti

Úspěšné tažení českých basketbalistů na mistrovství světa pravděpodobně většině českých sportovních fanoušků neuniklo. Před pár dny začala ligová soutěž a nejen její účastníci doufají, že necelý měsíc starý úspěch pomůže popularitě basketbalu i dál. Zatím se zdá, že nejrychleji zareagovaly na šesté místo na světovém šampionátu děti. Svitavy 21:10 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Bohačík. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Myslím, že je ještě brzy, a bylo by trošku hloupé a naivní predikovat co se stane za dva, tři měsíce až boom opadne. Co cítím je to, že jsem v kontaktu s mnoha mládežnickými trenéry po celé republice a přípravky se plní. To je hlavní poselství nároďáku,“ říká trenér brněnských basketbalistů Lubomír Růžička, který má zkušenosti také z role asistenta u národního týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po basketbalovém mistrovství světa nastal v Česku boom tohoto sportu. Jaké jsou jeho dopady?

Zájem dětí o basketbal se projevuje hlavně ve větších městech, jak upozorňuje mluvčí klubu Tuři Svitavy Pavel Špaček: „Nárůst třeba 20, 30 procent by znamenal čtyři, pět dětí. Počty malých zájemců tak nerostou v desítkách, jak slýchám především z velkých měst.“

Reprezentant Jaromír Bohačík zatím cítí největší vliv úspěchu na šampionátu v Číně v zájmu novinářů. „Cítíme to hlavně z médií, kdy máme určité povinnosti, co se jich týká. Na to jsme vůbec nebyli zvyklí, hráli jsme basketbal a teď je o nás větší zájem,“ popisuje.

Kdo by si však myslel, že po reprezentačním úspěchu stojí před kancelářemi klubových manažerů natěšení sponzoři s připravenými miliony, ten se podle svitavského mluvčího Špačka plete: „Rychlá reakce mezi sponzory není, tak to nefunguje.“

Využít současného zájmu o basketbal ale kluby logicky chtějí. Svitavy hrály první domácí zápas proti Nymburku, za který nastupuje pětice reprezentantů.

„My jsme to využili v rámci klubu. Po zápase máme takový menší meeting s partnery. Tento zápas s účastníky mistrovství světa považujeme za naše slavnostní zahájení sezony,“ přibližuje Špaček, jak také může posloužit úspěch českých basketbalistů při jednání s lidmi, kteří můžou do tohoto sportu přinést další peníze.