Trenérka Hejková se rozloučila patnáctým titulem v řadě. ‚Je to emotivní,‘ říká kapitánka USK Vyoralová

Basketbalistky USK Praha popatnácté v řadě ovládly českou ligu. Ve finále porazily brněnské Žabiny i potřetí, tentokrát 83:52. O vítězství Pražanky rozhodly drtivým nástupem, když už zkraje druhé čtvrtiny vedly o dvacet bodů. Dopřály tak relativně klidný poslední zápas v kariéře trenérce Natálii Hejkové. Praha 10:07 26. dubna 2025

„Jak suverénně jsme začaly hrát, tak jsem věděla, že na něco podobného, co se podařilo Žabinám ve druhé čtvrtině v zápase v Brně, nemají. A řeč těla soupeře byla úplně jasná, takže v podstatě pohodové,“ kvitovala Hejková, že ve třetím utkání šlo o jednoznačnou záležitost.

V úterním finále v Brně se totiž USK protrápil k výhře o sedm bodů. Tahle zkušenost Pražanky pro třetí finále nabudila.

„Všichni jsme věděli, že to chceme doma zvládnout, abychom si všechny mohly hezky zahrát a prostě to ukončit. Tak jsem ráda, že jsme to takhle zvládly,“ řekla jedna ze dvou kapitánek USK Tereza Vyoralová.

Její kolegyně s pomyslným „céčkem“ Teja Oblaková se finálovou výhrou s pražským klubem rozloučila. Trenérka Natália Hejková se přesune do role mentorky. I proto Vyoralová svůj jedenáctý titul v řadě brala trochu jinak než ty předchozí.

„Jak tady bylo už slyšet, že někdo končí, tak je to pro nás všechny víc emotivní. Letos jsme byly skvělý tým a jsem strašně pyšná, co jsme dokázaly. Je to konec něčeho, co tady bylo strašně dlouho a já jsem strašně zvědavá, jaké to tady bude příští sezónu,“ popisovala po vítězném finále Vyoralová.

A to zajímá i soupeřky. Trenérka Hejková bude tak trochu chybět i rozehrávačce Žabin Petře Záplatové.

„Určitě to bude nezvyk, protože v USK strávila docela dost času. Zakončila to velice úspěšně, celá její kariéra byla jako sen. Takže já vítám každého nového trenéra, který tam bude a vlastně se těším na jméno, které tam bude,“ vyhlíží nováčka na lavičce pražského celku Záplatová. Nástupce trenérky Hejkové i nové složení kádru zveřejní USK Praha v průběhu května.