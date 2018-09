Nové logo, lichý počet týmů. Ženská basketbalová liga začne pouze s jedenácti celky

Už v neděli po letní pauze opět začne Ženská basketbalová liga a její účastnice si musí zvykat na dvě zásadní změny. Nejvyšší česká soutěž odstartuje s novým logem, ale bez jednoho týmu. Výběr Karlových Varů už v lize samostatně pokračovat nechtěl. A jelikož vedení soutěže za západočeské družstvo nesehnalo adekvátní náhradu, začne Ženská basketbalová liga pouze s jedenácti týmy. Praha 16:57 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbal (ilustrační foto) | Foto: slgckgc/Creative Commons Attribution 2.0 Generic | Zdroj: Flickr

„Věříme, že se v příštím roce bude účastnit dvanáct týmů. Budeme držet palce Karlovým Varům, aby se do ligy vrátily. Teď je momentálně našim nejzápadnějším týmem USK Praha, to není to, co bychom chtěli jako vedení ligy,“ říká Radiožurnálu šéf Asociace ženských ligových klubů a zároveň trenér nymburských basketbalistek Daniel Kurucz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V neděli začíná ženská basketbalová liga. Tento rok ji bude hrát jen jedenáct celků

„Proto hraje Basketbal Nymburk tři utkání v Karlových Varech a jmenuje se DSK Basketbal Nymburk KV,“ vysvětluje Kurcz.

Karlovy Vary se tedy soutěže sice samostatně nezúčastní, přesto do ženské basketbalové ligy zasáhnou. Zástupci Nymburka se totiž s karlovarským klubem dohodli na spolupráci, aby zachovali ženský basketbal na západě Čech.

Liga přitom i tak mohla mít 12 účastníků. Žádný ze tří zájemců, kteří se o volné místo přihlásili, ale podle Kurucze neměl na nejvyšší soutěž dostatečně kvalitní kádr. Kvůli chybějícímu týmu se ale mění pravidla postupu a sestupu z nejvyšší soutěže.

‚Volno na víc se bude hodit‘

Vedení soutěže rozhodlo, že nárok na postup do Ženské basketbalové ligy zůstane vítězi 1. ligy a zároveň vedení nabídne setrvání 11., tedy sestupujícímu celku z ŽBL. I tak ale podle sportovního ředitele ŽBL Zdeněk Ringsmuth hrozí, že bude mít nejvyšší soutěž příští rok lichý počet týmů.

„V posledních letech to bylo tak, že ani jeden z finalistů 1. ligy neměl zájem o účinkování v Ženské basketbalové lize. Nejsme ale jediní. Na Slovensku se hrálo v devíti týmech několik let, španělskou ligu hrálo 19 celků,“ vypočítává další příklady ze zahraničí Ringsmuth.

Samotným basketbalistkám navíc lichý počet týmů příliš nevadí. Některé dokonce berou volné ligové kolo jako výhodu.

„Volno určitě oceníme, protože skoro všechny hráčky buď pracují, nebo studují. Volno navíc se nám bude hodit. Jsme za to skoro i rádi,“ potvrzuje Aneta Půlpánová z Teamstoru Brno.