Jsme šťastné a v euforii. Oproti přípravě jsme se hodně zlepšily, myslí si basketbalistka Hamzová

České basketbalistky vstoupily do evropského šampionátu v Tel Avivu vítězstvím nad Itáliíí 61:58. Češky přitom ještě ve druhé půli o 14 bodů prohrávaly, závěr jim ale vyšel náramně. I díky poslednímu koši Elišky Hamzové osm sekund před koncem. Brněnská rozehrávačka přitom v posledních dnech byla hodně nachlazená. Tel Aviv 18:24 15. června 2023

„Na začátku druhého poločasu jsme byly vážně hodně dole. Ale zvládly jsme to, otočily jsme to. Ten poslední koš byl trošku, lidově řečeno, haluz, ale myslím si, že náš tým má velký potenciál a to jsme ukázaly,“ řekla Hamzová Radiožurnálu Sport.

Co jste si řekly po šňůře 13 bodů Italek na začátku třetí čtvrtiny?

Italky nás hodně tlačily, my jsme se nebyly schopné moc prosadit. Pak Gabriela Andělová dala jeden koš a už se to po těch pěti minutách zlomilo. Naše obrana už jim pak moc nedovolila.

Vy sama jste měla kolem krku šátek, máte nějaké zdravotní problémy. Jak moc těžké to pro vás bylo?

Bylo to trochu jako křest ohněm. Od pondělí jsme bojovala s nemocí, ale nakonec jsem se dokázala dát dohromady a dneska už mi bylo dobře. Nevěděla jsem, jak na tom budu fyzicky. Občas to bylo trápení, ale myslím, že to nebylo vůbec špatné na to, že jsem teď byla nemocná.

Před zápasem hodně z vás mluvilo o tom, že Itálie, to je hlavně Zandalasini. Nakonec se prostřílela k 10 bodům přes 15 pokusů. Asi jste ji dobře bránili…

U ní to buď padne, nebo nepadne. Dneska to asi zas tolik nepadalo, ale bylo vidět, že to vyloženě hrály na ty střelce zvenku. Jejich síla je oproti nám i pod košem, protože mají vysoké pivotky, ale myslím, že jsme to zvládly.

Italky trochu dominovaly na doskoku, měly několik útočných doskoků, asi o deset více než vy. Jak tomu zamezit proti Belgii?

Ono je to opravdu těžké, protože nemáme tak silové pivotky. Anna Čechová je pořád mladá a není tolik silová. A ostatní jsou menší než jejich pivotky, takže s Belgií to bude asi ještě těžší, protože mají opravdu masivní pivoty. My malé tam musíme vypomáhat tak, jak jsme to dělaly dnes. Myslím, že jsme se oproti přípravě hodně zlepšily, ale pořád je co vylepšovat.

S Belgií je to úvodní zápas dne. Dá se vůbec důležitá výhra nad Itálií nějak oslavit?

Určitě jsme teď hrozně šťastné a v euforii. Můžeme slavit, než přijedeme na hotel, ale pak už se musíme zase zregenerovat na zítra. Nastavit si hlavy a bojovat i zítra, protože vidíme, že můžeme hrát s Itálií, která má spoustu hráček v Eurolize. Tak proč bychom nemohly hrát s Belgií.