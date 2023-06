Českým basketbalistkám se uzdravují hráčky, Hamzová by si zápas bez diváků zopakovala

České basketbalistky na mistrovství Evropy zakončily základní skupinu vítězstvím 61:52 nad domácím Izraelem, čímž potvrdily svůj postup do předkola play-off. V něm v pondělí od 17.00 vyzvou Řecko a budou se moci opřít i o Veroniku Voráčkovou. Tu bolavý kotník v neděli pustil na turnaji poprvé do hry a hned zazářila 16 body za pouhých 17 minut na hřišti. Tel Aviv 7:26 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Holešínská v zápase proti Itálii | Zdroj: Profimedia

„Těšila jsem se na zápas, že si konečně zahraju a nebudu muset jen vysedávat na lavičce. Bylo to důležité utkání a to si každá hráčka užívá. Mám už nějaké zkušenosti, není to moje první Evropy, takže jsem ráda, že jsem je mohla využít,“ řekla Radiožurnálu Voráčková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy basketbalistek po zápase s Izraelem

„Ona simulovala! Šetřila se na Izrael,“ zažertovala kapitánka Březinová. „Ne, dělám si srandu, jsem s ní na pokoji a vím, že jí to dost bolí. Musel hodně skousnout a její body nám dost pomohly. Nikdo se moc nemohl trefit. ona tam vnesla svěží vánek.“



Zdravotně v pohodě už je taky Eliška Hamzová, která v úvodu turnaje bojovala s nachlazením. Jak při výhře s Itálií tak včera s Izraelem brněnská rozehrávačka uklidnila český tým povedeným nájezdem do koše v poslední minutě. Jako specialistka na koncovky se ale necítí.

„Jako specialistka na koncovky se asi necítím, vyšlo to tak na ty dva zápasy. Každý ví, že nejsem moc střelec a v koncovce si vezmu nájezd místo střely,“ říká Hamzová.

Start singing the lullaby; Eliska Hamzova is putting this one to bed. #EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/tiLoYAAa5O — #EuroBasketWomen 2023 (@EuroBasketWomen) June 18, 2023

Zatímco při zápasech s Itálií a Belgií hrály Češky jen před pár desítkami diváků. Tentokrát jich domácí tým přišlo podpořit skoro 1 500.

„Tím, že tu předtím nebyli diváci, jsme si atmosféru dělaly samy. S diváky bylo špatně slyšet v obraně, komunikace, hlášení akcí... Takže mně by ani nevadilo, kdyby tady fanoušci nebyli, myslím, že to trochu strhlo i rozhodčí a bylo to složitější,“ říká Eliška Hamzová, která si v pondělí může „užít“ předkolo play-off s Řeckem zase před poloprázdnými tribunami.

Utkání začne v 17.00 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.