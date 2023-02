České basketbalistky se utkají s Nizozemskem o účast na mistrovství Evropy. Postoupí i při těsné prohře

České basketbalistky se dnes utkají s Nizozemskem v přímé bitvě o postup na červnové mistrovství Evropy. Krom výhody domácího prostředí v Praze na Královce budou Češky mít i pomyslný pětibodový polštář. O tolik bodů totiž ještě můžou prohrát, aby jim to stačilo k postupu. Praha 12:04 12. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká basketbalistka Veronika Voráčková | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Češky mohou na EuroBasket postoupit popatnácté za sebou i v případě těsné prohry, s tím ale trenérka Romana Ptáčková nechce nijak kalkulovat.

České basketbalistky čeká přímý souboj s Nizozemskem o postup na mistrovství Evropy

„O bodech vůbec nebudeme mluvit, půjdeme do toho jako do každého jiného utkání. Bude to ohromně těžké, mají pod košem velice zkušené hráčky a my velice postrádáme Julii Reisigerovou, která byla v zápase v Nizozemsku rozdílovou hráčkou. Nejtěžším úkolem ji bude společně nahradit,“ říká Ptáčková.

Tento úkol bude mí určitě i kapitánka a nejzkušenější hráčka reprezentace Renáta Březinová, která před klíčovým zápasem mluví jasně.

„Když chcete, tak to prostě ubojujete. Motivace je velká, chceme jet na Evropu a to je klíčové.“

Krom bojovnosti budou Češky proti Nizozemsku potřebovat dobrou střelbu z dálky, o tu by se mohla starat hlavně čtvrtá nejlepší střelkyně španělské ligy Petra Holešínská. I ta jde do utkání s jasně nastaveným cílem - vyhrát a neohlížet se na počítání bodů.

„Jdeme do toho zápasu s cílem vyhrát, ne prohrát o méně než pět bodů. To by bylo hodně ošemetné a může se stát cokoliv. V basketbalu je čtyři, pět bodů nic,“ uvědomuje si Holešínská.

Ke zvládnutí poslední kvalifikační bitvy by českému týmu mohla pomoct i zaplněná domácí hala, na což se těší Natálie Stoupalová.

„S holkami jsme sledovaly, jak se pomalu vyprodávají lístky, je to super. Jsme moc rády, protože diváci dělají strašně moc. Všechny naše rodiny basketbalem žijí, takže nás podpoří. Kdo může, tak přijde, kamarádi, rodiče, známí...“

Zkrátka celá basketbalová obec bude chtít dotlačit české reprezentantky k patnáctému postupu na evropský šampionát v řadě. Přímá bitva o postup Česko - Nizozemsko začne v Praze na Královce v 18.00 a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport o jejím průběhu uslyšíte v živých vstupech.