Dneska jsme si to nezasloužily, říká basketbalistka Štěpánová po vyřazení na mistrovství Evropy

České basketbalistky vyřazení ve skupině mistrovství Evropy v Rize vesměs oplakaly. Turnaj pro ně totiž skončil po porážce 57:70 s Černou Horou, přestože před utkáním měly dobré vyhlídky na postup do play-off. Pokud by Francie totiž večer splnila roli favorita proti Švédkám, mohly si s Černohorkami dovolit prohrát až o 11 bodů. O to bylo jejich zklamání ještě větší, protože se i tuhle informaci v průběhu nepovedeného utkání dozvěděly. Riga 20:03 30. června 2019

„Je to velké zklamání, protože si myslím, že ten tým by si zasloužil jít daleko dál. Parta šlapala, ale dneska jsme si to nezasloužily. Nechytly jsme začátek, nechaly jsme je rozjet. Na co nás všichni upozorňovali, to jsme nesplnily. Kolikrát jsme se vrátily, ale potom jsme udělaly ptákoviny v obraně a bohužel to nestačilo,“ nedokázala v útrobách Riga Areny udržet slzy pivotka Kamila Štěpánová.

A nebyla rozhodně jediná. Není se čemu divit. Ještě 75 sekund před koncem Češky prohrávaly jen sedmibodovým rozdílem a měly i poslední střelu zápasu, která by je udržela ve hře o postup. Koncovka ale byla z jejich strany už jen křeč.

„Je to křeč. Čas utíká nemilosrdně. Je absolutní zklamání, když víte, že už to prostě nejde, a ještě k tomu se to nedohraje takticky, aby se neprohrálo o nějakých těch jedenáct bodů, nebo kolik to bylo,“ přiznala kapitánka české ženské basketbalové reprezentace Romana Hejdová, která byla v posledním utkání šampionátu v Lotyšsku opět nejlepší střelkyní ve Svitkově výběru.

„Pokud víte, o co hrajete, a přistoupíte k tomu s nasazením, jako jsme asi nastoupily... Byly tam takové absolutně fatální chyby, že se na takové úrovni nedá vyhrát. Glory Johnson je výborná hráčka my jsme ji nedokázaly zastavit,“ těžko hledala slova také další zkušená hráčka Tereza Krakovičová.

„Nevím, proč jsme to nedokázaly dotáhnout. Nechce se mi moc mluvit v emocích, protože to nikdy není dobré. Podívat se na to s trochu čistou hlavou teď moc nedokážu,“ řekla Hejdová.

„Měla jsem to ještě posunout. Úplně jsem to na tom konci pokazila, měla jsem to ještě posunout na Domču, jenže jak je člověk v tom zápase, v té vteřině to je... Měla jsem vědět, kolik je to skóre... To bylo podle mě z mé strany úplně nezvládnuté. Byly jsme hrozně blízko, mně je to teď hrozně líto. Měly jsme tu koncovku zvládnout líp, ještě když jsme hrály tak dobře ty první zápasy, tak je to hrozná škoda,“ dodala Krakovičová, kterou mrzelo i to, že právě její pokus v samotném závěru nepropadl obroučkou.