‚Řekly jsme si, že proto jsme sem nepřijely.‘ Basketbalistky předvedly proti Švédsku povedený obrat

České basketbalistky mají za sebou první vítězný zápas na evropském šampionátu v Lotyšsku. Švédky sice většinu utkání vedly, chvíli dokonce o 17 bodů, ale díky zlepšenému výkonu ve druhé půli mohly pak na palubovce slavit Češky - po vítězství 71:64. Riga (Lotyšsko) 20:55 28. června 2019

„Řekly jsme si s holkami, že proto jsme sem nepřijely a že jsme včera proti Francii ukázaly, že dokážeme hrát s každým a že jsme dneska ještě vůbec nezabojovaly. Řekli jsme se, že se musíme hecnout a že nemáme co ztratit,“ popisuje pro Radiožurnál pivotka Kamila Štepánová, co se dělo o poločasové přestávce v české šatně, které šéfuje slovenský trenér Štefan Svitek.

„Řekli jsme si, že tudy cesta nevede, jedině zlepšením obrany a doskakováním. Když jsme se takhle nastartovali, tak jsme konečně trefovali i střely zvenku a trochu jsme to roztáhli,“ říká Svitek.

Ihned po návratu z kabiny zlepšení na české straně ještě nepřišlo, ve 22. minutě totiž národní tým ztrácel už dokonce 17 bodů. Následnou čtvrthodinu hry ale Češky naprosto ovládly - soupeřkám dovolily dát osm bodů samy jich nastřílely 38 a duel otočily.

„Jsem na všechny hrozně hrdá, že to nikdo nevzdal,“ těší Kamilu Štěpánovou.

Zářila hlavně ta od které se to asi úplně nečekalo - Renata Březinová. Střídající pivotka a debutantka na velké seniorské akci si posunula osobní maximum na 23 bodů.

„Myslím, že hrajeme super. Pořád se mluví o nějakých absencích a tak, ale já myslím, že nám to pomohlo a že tady vůbec nejsou špatné hráčky. Jsme skvělý kolektiv a jak se hecujeme a bojujeme za sebe, tak to je super a posouvá nás to dál a dál,“ dodává devětadvacetiletá Renata Březinová, která odehrála zatím nejlepší zápas v reprezentaci.

„Myslím, že jo, protože je vítězný. A to je můj první evropský vítězný,“ usmívá se Březinová.

Češkám zbývá ve skupině odehrát už jen poslední utkání ve skupině proti Černohorkám a díky výhře nad Švédskem v prvním vzájemném měření sil na mezinárodní scéně jsou už teď blízko k vytyčenému postupu dál, jistý ho ale nemají.

„Touhle výhrou jsme se tomu hodně přiblížili, ale nic není hotové. Jestli nám nevyjde zápas s Černou Horou a prohrajeme o 15 bodů, tak jsme venku,“ ví Štefan Svitek.