České basketbalistky mají na Eurobasketu postup ze skupiny na dosah, domácí Izrael chtějí ‚přejet‘

České reprezentantky se v neděli na Eurobasketu utkají s domácím Izraelem. Zápas začne v 17.00, kdy už hráčky budou znát výsledek dalšího zápasu ve skupině mezi Itálií a Belgií. Pokud Belgičanky vyhrají, tak si Češky mohou dovolit prohrát s Izraelem až o jedenáct bodů a stejně ze skupiny postoupí. Tel Aviv 8:46 18. června 2023

„Určitě bych se na to nespoléhala, raději bych tam šla s tím, že jdeme vyhrát a žádná jiná varianta není,“ říká Veronika Šípová o jedenáctibodovém polštáři.

Poslechněte si ohlasy z českého basketbalového týmu před utkáním s Izraelem

„My trenéři s tím nějakým způsobem můžeme počítat, ale do toho zápasu nemůžeme jít s tím, že máme nějaký polštář, ale abychom kontrolovali zápas a vyhráli. Samozřejmě když to dojde do nějaké koncovky, tak budeme vědět, že tam něco takového je, takže potom si to asi v nějakém timeoutu můžeme říct,“ shoduje se asistent trenéry Martin Bašta.

Podle něj je navíc český tým o dost lepší než ten izraelský. „Máme na to je nejen porazit, ale klidně i přejet. Naše hra obsahující agresivní nátlakovou obranu a rychlý přechod do protiútoku by jim nemusela sedět. Musíme se vypořádat především s takovou jejich kombinací zónové a osobní obrany, to bude pro nás asi největší oříšek,“ doplňuje.

Zatímco Bašta má respekt spíše z izraelské obrany, tak rozehrávačka Gabriela Andělová zase z jejich útoku.

„Jsou hodně rychlé, hrají taky rychlý protiútok, napichují obranu a střílí za 3 body. Bude to hodně náročný basket, především na koncentraci v obraně, zabíhání a podobně. S rychlým basketem se budeme muset vypořádat,“ vyhlíží domácí tým Andělová.

Pomoct by proti Izraeli mohla i Veronika Voráčková, kterou dosud do hry nepustil zraněný kotník. V sobotu ale poprvé od příletu zvládla celý trénink.

„Je to její rozhodnutí, cítím, že chce hrát, nebo to minimálně zkusit. Bude se určitě rozcvičovat a uvidí, jak to půjde,“ nechává rozhodnutí na své svěřenkyni další asistent Petr Treml.

Pokud čtyřiadvacetiletá Voráčková nastoupí, tak zasáhne už do svého čtvrtého Eurobasketu v kariéře. Na těch předchozích ale ani jednou nezažila postup ze skupiny. Aby se to změnilo, potřebují Češky zvládnout zápas s Izraelem, který začne v 17.00 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.