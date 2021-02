České basketbalistky postoupily na mistrovství Evropy, v závěrečném duelu kvalifikace zdolaly Dánky

České basketbalistky slaví počtrnácté za sebou postup na mistrovství Evropy. V závěrečném utkání kvalifikace porazily v „bublině“ v Istanbulu Dánsko 84:63 a zajistily si první místo ve skupině D před Itálií. Závěrečný turnaj se bude hrát ve Štrasburku a Valencii od 17. a 27. června. Istanbul 14:49 6. 2. 2021 (Aktualizováno: 14:52 6. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Bartáková z české basketbalové reprezentace. Archivní foto | Zdroj: Profimedia

K pečeti na postup přispěla 15 body pivotka Julia Reisingerová, jež byla nejlepší střelkyní týmu trenéra Štefana Svitka stejně jako ve čtvrtečním zápase s Rumunskem (100:52). Stejným výkonem se k ní dnes přidala rozehrávačka Petra Záplatová.

Basketbalistky se přiblížily mistrovství Evropy, v kvalifikaci ‚přejely‘ Rumunsko skoro o 50 bodů Číst článek

Češky vstoupily do zápasu koši Reisingerové a Veroniky Voráčkové, ale pak se na tři a půl minuty střelecky odmlčely a desetibodová dánská šňůra korunovaná trojkou Gritt Ryderové přinesla obrat na 4:10. Svitkův tým nastartovaly rychlé čtyři body Reisingerové a favoritky zápasu postupně díky zlepšené úspěšnosti střelby mazaly ztrátu.

Dánky se ale držely ve vedení i proto, že zatímco jediný trojkový pokus z osmi českých proměnila kapitánka Romana Hejdová, k Ryderové se přidala dvěma koši z dálky Sofie Tryggedssonová. Když se pak trefily i Češky, hned to znamenalo obrat ve skóre z 19:23 po šťastném pokusu Renáty Březinové s dvojitým odrazem od obroučky a naopak čisté střele Petry Záplatové.

Uklidněné Češky rázem ovládly palubovku a unikly do náskoku 38:23. Snaha soupeře o návrat do hry byla marná, snížit pod dvouciferný rozdíl už Dánky nedokázaly a Češky naopak znovu jistily náskok například trojkou Lenky Bartákové. Do té doby nejvyšší rozdíl v duelu 17 bodů zařídila ve 28. minutě nejlepší česká střelkyně v Istanbulu Reisingerová.

Svitkův tým vyhrál vloni v listopadu v Rize nad Dánskem 84:64 a tentokrát Dánky zdolal ještě o bod větším rozdílem. Ve čtvrté čtvrtině přitom vedl dokonce o 27.

Kvalifikace mistrovství Evropy basketbalistek:

Skupina D (Istanbul):

Dánsko - ČR 63:84 (19:15, 32:43, 49:62)

Nejvíce bodů: Tryggedssonová 12, Hesseldalová 11, Jespersenová a Seilundová po 10 - Reisingerová a Záplatová po 15, Voráčková 13, Bartáková 11. Fauly: 15:14. Trestné hody: 17/12 - 21/18. Trojky: 7:6. Doskoky: 38:34.