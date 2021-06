Katastrofální výkon, výbuch, hodnotí trenér Svitek konec českých basketbalistek na mistrovství Evropy

České basketbalisty na třetím evropském šampionátu za sebou neprošly do vyřazovacích bojů. V přímém souboji o postup do osmifinále totiž nestačily na závěr základní fáze na Chorvatky 56:84 a skončily v tabulce skupiny D poslední. Po celkem vyrovnané první půli se jim totiž vůbec nevydařil vstup do třetí čtvrtiny a v polovině poslední rázem prohrávaly o 34 bodů. Štrasburk (Francie) 20:37 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českých basketbalistek Štefan Svitek | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Katastrofální výkon. Výbuch. Nevím,“ nechápal slovenský trenér českých basketbalistek Štefan Svitek krátce po vyřazení v základní skupině evropského šampionátu ve Štrasburku, proč jeho sveřenkyně po změně stran hrály tak, jak hrály.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České basketbalistky nezvládly duel s Chorvatskem a končí na mistrovství Evropy. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Přitom předtím s Ruskem a Francií předvedly sympatické výkony. V klíčovém utkání ale propadly.

„Bylo to asi tím, že jsme byly úplně vyšťavené po dvou velmi náročných zápasech,“ nabídla pro Radiožurnál svůj pohled na věc zkušená Kateřina Elhotová, která zřejmě odehrála poslední utkání v národním týmu.

Stejně jako kapitánka Romana Hejdová a také Alena Hanušová nebo Renáta Březinová: „Bylo to o hlavě. Nezvládly jsme to. Je v tom velký smutek, ale prostě to tak asi mělo být. Něco jsme si řekly, v první čtvrtině to jakž takž plnily, pak se změnily nějaké pokyny a přestalo to fungovat. Nevím, proč měníme něco, co funguje.“

Basketbalistky končí na evropském šampionátu znovu už ve skupině, prohrály i s Chorvatkami Číst článek

Právě slovo nevím padalo v mixzóně po třetí české porážce na turnaji znamenající vyřazení snad vůbec nejčastěji. Ještě nikdy v historii velkých akcí se nestalo, aby české basketbalistky odjížděly bez jediné výhry. Trenér Štefan Svitek ale i přesto má chuť pokračovat.

„Těžko se po takovém zápase odpovídá na tyto otázky. Ale proč ne. Je to moje práce. Mám se snad sebrat a jít dělat něco jiného?“ říkal kouč Štefan Svitek, který na lavičce ženské reprezentace vystřídal svého současného asistenta Ivana Beneše po domácím šampionátu v roce 2017.

Navíc – smlouvu mu v letošním dubnu prodloužil výkonný výbor České basketbalové federace až do konce června 2023.