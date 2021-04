‚Větší konkurence by byla pro český basketbal lepší.‘ Dominance USK trvá, vyrovnané zápasy skoro nejsou

Nejvyšší domácí basketbalová liga žen nabídla v pátek obrázek, na který jsme zvyklí už dlouhých 11 let. Po finálové sérii, tentokrát s Hradcem Králové, letí nad hlavu ruce hráček USK Praha – jediného českého týmu, který je schopen konkurovat nejlepším celkům v Evropě. Byl to pro něj rekordní 15. titul na české scéně. Praha 13:16 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistky USK slaví rekordní 15. titul | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Myslím si, že to je stejná situace jako v mužské lize s Nymburkem. Je jenom dobře, že USK dominuje,“ dává svůj pohled na věc bývalý český reprezentant a současný kouč basketbalistek KP Brno Dušan Medvecký.

„Je to šikovnost jeho majitelů a manažerů, kteří jsou schopní sehnat finanční prostředky na to, aby tým hrál Euroligu. To poté znamená, že jsou na jiném levelu než zbytek české ligy,“ pokračuje Medvecký.

Díky výbornému finančnímu zázemí dominují hráčky USK ještě více než Nymburk mezi muži. Jejich neporazitelnost trvá už 218 zápasů, naposledy prohrály v roce 2013.

Porazit USK je zkrátka něco na hranici snů. „Momentálně si každý myslí, že je dobrý výsledek, když je bodový rozdíl pod 20, ale to je rozdíl jedné až dvou tříd. Větší konkurence by byla lepší pro celý český basket,“ myslí si trenérka USK Natália Hejková.

Dominantní zápasy

I pro ni není jednoduché neustále motivovat svěřenkyně proti mnohem slabším českým soupeřkám. „Někdy je to těžké během zápasu. Získáme velký náskok a udržet koncentraci je pak někdy složité,“ dodává Hejková.

I tak USK své konkurentky válcuje. Za posledních sedm let skončil zápas s pražským týmem pouze jednou menším než desetibodovým rozdílem – na začátku tohoto ročníku prohrál Hradec Králové o šest bodů. V tu chvíli ale ještě neměl USK posily ze zahraničí.

Větší konkurenci v lize si přeje i jedna z opor Pražanek Veronika Voráčková: „Vyrovnané zápasy jsou takové, na které se chce každý dívat a každý je chce hrát. Kdyby se nějaký tým zvednul, tak by to byl super pro nás, pro diváky i pro českou ligu.“

Nikoho určitě nebaví hrát zápasy, které končí výsledkem 141:31 nebo 124:35, jak se tomu stalo v lednových utkáních USK s Trutnovem nebo Chomutovem.

„Přála bych si, aby v ženském basketbale bylo více finančních prostředků, a české hráčky neodcházely do zahraničí za lepšími podmínkami. Tím by se zlepšila kvalita ligy a možná by se našel tým, který by mohl USK konkurovat,“ říká trenérka ostravských basketbalistek Iveta Rašková.

Cesta k takovému přání ale může být dlouhá. Všechny kluby v české nejvyšší soutěži počítají roční rozpočty na jednotky milionů – kromě organizace USK Praha. Ta umí sehnat několik desítek milionů korun.