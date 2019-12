Basketbalistky USK táhnou americké duo. ‚Cítím se s ní na hřišti skvěle,‘ říká Jonesová o Thomasové

Seznámily se před lety v zámořském vysokoškolském basketbalovém týmu, sešly se také v jednom z klubů WNBA a od letošní sezony se americké basketbalistky Alyssa Thomasová s Brionnou Jonesovou potkávají také v Praze. A USK je i díky jejich spolupráci viditělně silnější. Praha 16:11 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alysson Thomasová (v popředí s míčem) ještě v dresu Connecticutu. | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Někdy vidíte, jak si rozumí. Brionnou Jonesová je mladší, tak si ji (Thomasovou) občas vychutnává, že ji nechává běhat do protiútoku,“ směje se slovenská trenérka pražského USK Natália Hejková.

Má proč americké podkošové duo dominuje, a to nejen na domácí, ale hlavně euroligové scéně. Zejména díky Brionně Jonesové a Alysse Thomasové má ve skupině bilanci sedmi výher a jediné porážky, takže se dělí o první místo tabulky s Jekatěrinburgem. V žebříčku Mezinárodní basketbalové federace FIBA je podle aktuální formy ženských klubů vůbec nejlepší.

„Hrajeme spolu už opravdu dlouho, znám ji od 17 let, což už je nějaká doba. Strašně mě to hraní s ní baví. Víme, co jedna od druhé můžeme čekat, proto nám to spolu tak jde. Jsem ráda, že před sezonou přišla,“ přiznává v Praze už druhým rokem hrající a starší z amerických pivotek Alyssa Thomasová.

Právě Thomasová kraluje Eurolize v užitečnosti, doskočených míčích a druhá je v počtu nastřílených bodů na zápas. To letošní nováček v USK Brionna Jonesová už stihla vylepšit střelecký rekord české ligy na 50 bodů.

„Nastupuju s Alyssou jednom v týmu od chvíle, kdy jsem přišla na univerzitu a byla nováček. Cítím se s ní na hřišti skvěle a všechno mi hned přijde jednodušší,“ říká Jonesová.

Po univerzitě v Marylandu se Jonesová s Thomasovou potkaly také v jednom z týmů WNBA - Connecticutu. V létě se sešly i v kádru českých mnohonásobných šampionek, které by rády v Eurolize ještě vylepšily třetí místo z posledního Final Four.

„Máme dobrou trenérku a stejně tak tým na to, abychom mohly soupeřit s nejlepšími a být úspěšné. Praha se mi líbí, mám to tu ráda, tohle angažmá si užívám,“ říká Thomasová. A je to vidět. Obě Afroameričanky se snad umí jen smát.

„Myslím, že se nám podařilo najít Američanky, které nejsou moc americké. Je pravda, že mají ve zvyku, že když se daří, tak jsou samý úsměv. Je to show,“ říká trenérka Natália Hejková.

„Nevím, jak Brionna, ale Alyssa má za sebou dlouhé angažmá v Koreji, kde to úplně americké není. Nezažila jsem takové Američanky, jaké máme teď. Jsou hrozně přátelské a do týmu,“ dodává kapitánka USK Kateřina Elhotová.