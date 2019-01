Basketbalistky USK Praha prohrály v zápase Evropské ligy s Orenburgem po druhém prodloužení

Byli jsme víc soustředění na koncovku, hodnotil výhru basketbalistů Nymburka Bohačík

Basketbalisté Nymburka se porážkou Lietkabelisu odpoutali od posledního místa skupiny C Ligy mistrů. Zvýšili tak své šance skončit do šesté příčky zaručující účast v jarním play off evropských pohárů.