USK Praha čeká další přestavba. 'Tým pohromadě nezůstane,' obává se trenérka Hejková

Po třech letech bude závěrečný turnaj Euroligy baketbalistek, Final Four, bez českého zástupce. Pražský USK totiž tentokrát zůstal před jeho branami - ve čtvrtfinále. Před sezonou nově složený tým ovšem z téhle zkušenosti asi nebude moct příliš profitovat ani v budoucnu, protože ho po sezoně s největší pravděpodobností znovu opustí opory. Bohatší týmy, velkokluby z Ruska a Turecka, už kolem nich krouží. Trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková doufá alespoň v zisk bronzu | Foto: ČTK

„Když zůstane aspoň základní osmička, bylo by to super, ale teď vám to neřeknu. Nemám přehled, kdo bude chtít zůstat a kdo má ještě smlouvu. V další sezoně by to mohlo fungovat líp,“ snažila se hledat pro Radiožurnál pozitiva po vyřazení s ruským Jekatěrinburgem kapitánka Vysokoškolaček Kateřina Elhotová.

Nejen ona si zavzpomínala, že po příchodu slovenské trenérky Hejkové k týmu českých mistryň také chvíli trvalo, než si vybrala správné hráčky, ty pak udržela a vše si sedlo. No a v roce 2015 už z toho byl hodně překvapivý euroligový titul.

Výběr se ale před letošní sezonou definitivně rozpadl. Zbylo jen pár hráček, které si na Královce na nejcennější evropskou trofej sáhly. A po této sezoně jich, zdá se, bude ještě méně.

„Mám velké obavy, že tým zase nezůstane pohromadě, takže budeme tvořit, tvořit a tvořit,“ přiznala už před domácí odvetou zkušená a uznávaná koučka Natália Hejková.

„Takový krok s sebou nese přibrzdění týmu i klubu. Je to vždycky vklad do budoucnosti, ale je nejistý. Věříme, že hráčky tu šanci zužitkují,“ věří Hejková. Ale zužitkovat ji mohou nejen v USK, smlouva končí minimálně oporám Xargayové a Zahuiové, což vpraxi znamená, že mohou zadarmo odejít za daleko finančně zajímavějším angažmá.

„Stále se rozevírají nůžky mezi bohatými a skromnějšími kluby. Nejlepší hráčky se kumulují ve třech či čtyřech klubech,“ přiznává Natália Hejková.

Z cizinek by měly v Praze zůstat chorvatská pivotka Marija Režanová, která se prezentovala v dobrém světle, a mladá španělská rozehrávačka Leticia Romerová. 22letá talentovaná rodačka z Kanárských ostrovů s postupem sezony stoupala vzhůru týmovou hierarchií a od Hejkové dostávala na palubovce čím dál větší prostor.

'O Final Four nebudeme mluvit'

„Romerová na začátku hrávala hodně málo, ale teď měla velkou minutáž a hrála velmi dobře. Z mladých si určitě Voráčková nemyslela, že bude hrát takové minuty, ale je velmi mladá, výkonnost je ve vlnách, jednou je dobrá, pak jde na svoje dno,“ motivuje trenérka.

Teď tedy bude pro pražský USK nejdůležitější znovu obhájit domácí titul, po sezoně se pokusit udržet co půjde a mít štěstí při výběru posil, zejména těch zahraničních.

Kdyby se Hejkové podařilo objevit novou Lindsey Whalenovou nebo třeba Sonju Petrovičovou, mohli by fanoušci Vysokoškolaček zajásat, ale ulovit a vypiplat hráčku takového kalibru za přijatelný peníz opravdu není jednoduché.

Na návrat v příštím ročníku mezi čtyři nejlepší kluby Evropy to tak zatím příliš nevypadá. „O Final Four zatím nebudeme mluvit. Zatím budeme mluvit o tom, abychom v Eurolize hrály důstojnou roli,“ dodává Hejková, která dovedla k titulu v Evropské lize už tři různé týmy. S Ružomberokem a Spartakem Moskva slavila dvakrát, s USK zatím jen jednou, ale ještě nekončí.