Těším se na každý zápas, pochvaluje si Elhotová. Basketbalistky USK v Eurolize vládnou

Basketbalistky USK Praha obhajují v Eurolize bronzové medaile, ale v polovině základní části soutěže to vypadá, že by mohly pomýšlet i výš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalistky USK se chystají na další zápas v Eurolize

„Je skvělé jít do zápasu a cítit tu sílu. Na každý zápas se těším a věřím, že můžeme vyhrát a vyhráváme. Zakolísaly jsme jen s Jekatěrinburgem,“ těší kapitánku basketbalistek USK Kateřinu Elhotovou euroligová bilance.

Šest výher a jednu porážku má také – už jen vítěz posledních dvou ročníků – Jekatěrinburg. Na rozdíl od ruského giganta pražský celek aktuálně drží o jeden zápas delší vítěznou sérii v nejprestižnější pohárové soutěži Evropy. A proto vládne žebříčku FIBA, který zohledňuje hlavně současnou formu jednotlivých klubů.

„Projevuje se naše sehranost a že se známe. Nikdy jsem to nezažila a je to poprvé, co máme skoro stejný tým dvě sezony po sobě,“ pochvaluje si Elhotová.

„Můžeme točit více hráček, nastupuje základní pětka a pak nastoupí další dvě, které hrají takřka stejně,“ přidává další důvod zlepšení výsledků USK ve skupině Evropské ligy slovenská trenérka Natália Hejková. A myslí tím výkony slovinské rozehrávačky Oblakové a americké pivotky Brionny Jonesové, jedné z mála nových tváří v týmu, která v posledním ročníku slavil na Final Four bronzové medaile.

„Ten tým si rozumí, je kompaktní a příchodem Cristini Ouviňi se zlepšila obrana. Brionna Jonesová je cenná v tom, že má vynikající doskok a má obrovskou sílu pod košem a to nám chybělo. Doplnění týmu z minulého roku o tyhle dvě hráčky je super,“ pochvaluje si členka mezinárodní Síně slávy

„A až se ještě dostane dohromady Voráčková, tak to bude další přínos pro tým,“ zmiňuje Hejková ještě staronovou tvář v USK Veroniku Voráčkovou, která se po roce prakticky bez zápasu vrátila ze zámořské univerzity zpátky do Prahy.

Brionna Jonesová slaví v den zápasu proti lotyšské Rize narozeniny: