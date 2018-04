Basketbalista LeBron James 46 body dotáhl Cleveland k vyrovnání série s Indianou

Basketbalista LeBron James dovedl v 1. kole play-off NBA svůj Cleveland Cavaliers k vítězství 100:97 nad Indianou Pacers. Série je tak vyrovnaná 1:1 na zápasy. Třiatřicetiletý trojnásobný šampion zámořské soutěže stihl za 39 odehraných minut zaznamenat 46 bodů, 12 doskoků a pět asistencí. Cleveland 8:17 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LeBron James v zápase proti Indianě. | Foto: Tony Dejak | Zdroj: AP

Srovnáno 1:1 je také v sérii mezi Oklahomou a Utahem. Jazz totiž otočili na palubovce Thunder na 102:95. Vedení 2:0 se ujal Houston nad Minnesotou díky výhře 102:82. Timberwolves nevyzráli na Rockets potřinácté za sebou.

Jestli někdo vyčítal LeBronu Jamesovi pasivitu v úvodu prvního utkání, tak tentokrát největší hvězda soutěže od rozskoku dominovala. Rodák z Akronu v Ohiu byl totiž jediný, kdo za čtyři minuty první čtvrtiny trefil koš, a to hned šestkrát ze sedmi pokusů. Cavaliers tak rychle vedli 13:0.

„Byl to prostě můj zápas,“ uvedl na tiskové konferenci James. „Cítil jsem se dobře. První akci jsem měl zakončovat já a spadlo to tam. Po ztrátě soupeře jsem se zase dostal k míči a opět propadl obroučkou. Chytil jsem svůj rytmus, hrál v zóně a zkoušel, jak dlouho to vydržím. Chtěli jsme hlavně chytit začátek, ne jako v prvním střetnutí,“ řekl James.

Až v 5. minutě zápasu smazal nulu na kontě Indiany z čáry trestného hodu jednou úspěšnou šestkou Bojan Bogdanovič. Pak ovšem dal svou druhou trojku zase James, po něm skóroval i první z jeho spoluhráčů Kevin Love a také z dálky zvýšil na 19:3. Pacers se po prostřídání vzchopili, i tak ovšem první dějství Cleveland získal v poměru 33:18 a položil základ prvního letošního vítězství v play-off. LeBron James se na tom podílel 20 body, šesti doskoky a třemi asistencemi.

Svěřenci kouče Nate McMillana to ale nezabalili a na dostřel se dostali za pět minut druhé části. Po sérii 15:3 ztráceli najednou jen 4 body. V poločase to bylo zase dvouciferné vedení domácích a 29 bodů Jamese je jeho nový osobní rekord i klubový rekord.

„Chtěli jsme, aby od první minuty udával (LeBron James) tón zápasu a on to udělal. V úvodu chodil agresivně do koše, proměňoval ale také střely z výskoku. Nicméně jsme to pak tak chtěli hrát pořád, i když soupeř přišel na to jak to bránit. Když se pak James na hřiště vrátil, zase si dělal, co chtěl. Prostě ho musí další následovat a nechat se strhnout. Je to pravý lídr,“ říkal po utkání zámořským novinářům trenér domácích Tyronne Lue.

Po změně stran to dlouho vypadalo, že se Indiana blíž než na čtyři body nedostane. Několikrát byli její hráči blízko, ale povedlo se to až poté, co si zranil ruku Kevin Love a střídal. V poslední minutě se Pacers přiblížili na tříbodový rozdíl a mohli dokonce srovnat, kdyby Oladipo svou volnou trojku trefil. To se ale nestalo a díky trestným hodům pak Cleveland výhru uhájil a srovnal stav série na 1:1.

Jamese nakonec svůj osobní střelecký rekord nevylepšil, chyběli mu čtyři body. Sekundoval mu Love s 15 body a osmi doskoky. Do dvouciferných čísel se dostal ještě Kyle Korver autor 12 bodů. V dresu poražených se přes deset bodů dostali čtyři hráči. Nejvíce z nich měl na kontě Victor Oladipo a to 22. Pivot Myles Turner jich přidal 18.

Utah se mohl spolehnout na aspiranta na ocenění pro nejlepšího nováčka roku. Donovan Mitchell nastřílel v poslední dvanáctiminutovce 13 ze svých 28 bodů a dovedl svůj tým k triumfu 102:95 v Oklahomě. Rozehrávač Ricky Rubio přispěl 22 body, sedmi doskoky a devíti asistencemi, pivot Derrick Favors 20 body a 16 doskoky. Thunder nestačilo 19 bodů, devět doskoků a 13 asistencí z ruky Russella Westbrooka, ani výkony Paula George (18 bodů, 10 doskoků) a Carmela Anthonyho (17 bodů, devět doskoků).

1. kolo play off NBA:



Východní konference - 2. zápas:

Cleveland - Indiana 100:97, stav série 1:1.



Západní konference - 2. zápas:

Oklahoma City - Utah 95:102, stav série 1:1; Houston - Minnesota 102:82, stav série 2:0.