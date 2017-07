Basketbalista Satoranský o NBA: Je to velký byznys, což potvrzují kontrakty, které se teď podepisují

Paul George, Jimmy Buttler nebo Chris Paul, to je výčet jen pár věhlasných jmen basketbalové NBA, která se už v létě na nových smlouvách s novými zaměstnavateli dohodla.

A další by mohli následovat, protože v Clevelandu není spokojený Kyrie Irving a požádal o výměnu. Carmelo Anthony opouští New York Knicks už delší dobu. Jedním z menšiny, kdo nikam neutekl, je kapitán Washingtonu John Wall. Spoluhráč Tomáše Satoranského totiž ve Wizards smlouvu prodloužil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalista Tomáš Satoranský ke smlouvám v NBA

„Nemám kontrakt jako James Harden,“ zahájil debatu Tomáš Satoranský a upozornil tak na jeden z historicky nejvyšších kontraktů v dějinách NBA. Na takový Wall nedosáhl, ale 170 milionů na čtyři roky z něj konečně dělají nejlépe placeného hráče v klubu.

„John Wall je s tím týmem spjatý a vytvořil si tam takovou pozici,“ přiznal Satoranský, že si ústřední rozehrávač Wizards takové peníze zaslouží. Přece jen je kapitán a hlavní hvězda výběru kouče Brookse v nejlepší basketbalové soutěži světa.

„Je to velký byznys, což potvrzují kontrakty, které se teď podepisují. Zázemí je na nejvyšší úrovni, máme skvělý servis, třikrát víc členů realizačního týmu než hráčů. Už jen to dokládá, že je o nás postaráno,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Zajištění dětí

A zdá se, že dělat si starosti nebudou muset ani děti většiny hráčů, kteří se v NBA prosadí. Finančně je rodič svým příjmem nejen zajistí.

„Je to adekvátní k hráčskému stropu, a tomu za kolik peněz se prodala televizní práva. Je vidět, že týmy na to mají a potřebují hráčský plat utratit a dávají to největším hvězdám. Je to asi nespravedlivé vůči hráčům, kteří byli hvězdami před deseti lety. Někteří hráči nevydělali za život tolik, co někteří za čtyři roky. Ale to k tomu patří a dokazuje to, že NBA je obrovská atrakce a show.“

Jenže právě snaha, aby byla soutěž co nejvyrovnanější, se skrz platové stropy realizovat v posledních letech nedaří. Poslední tři finále měla stejné obsazení a na špicích tabulek obou konferencí se toho také moc nemění. Co teď ale bude jiné určitě, jsou počty výher týmů ze Západu a Východu. Od Atlantiku totiž až na výjimky mizí hvězdy k Pacifiku.

Konkurence zůstává

„Potvrdí to dominanci západních týmu. Hodně se teď sestavují týmy, aby byly konkurenceschopné Golden Stater Warriors. Hodně hvězd vybírá, aby se vytvořil super tým. To se uvidí, jestli někdo dokáže porazit Golden State čtyřikrát v jedné sérii. Podle mě je to pořád nejlepší tým se všemi posilami,“ říkal Tomáš Satoranský.

Těšit ho může fakt, že jeho Washington neoslabuje a bude tak chtít zaútočit nejméně na finále Východní konference. A tomu situace nahrává.

„Konkurence zůstává, ale hodně týmů, které se nedostaly do play-off, mají na východě velkou šanci. Největší rivalové zůstávají, Boston ještě od minulého roku zesílil, Cleveland bude silný vždycky, dokud tam bude LeBron.“

Jenže právě Cavaliers suveréni posledních let teď mají dost starostí udržet nespokojeného Irvinga. Větší množství peněz nabízené basketbalistům v NBA by mohlo být dobré i pro českého fanouška minimálně z pohledu možného návratu Jana Veselého do zámoří.

„Myslím, že to asi bude zvažovat. Jeho pozice ve Fenerbahci je výborná, cítí se tam dobře. Na druhou stranu vyhrál, co se dalo, takže by mohl mí extra motivaci, aby se vrátil do NBA, aby ukázal, že může být platný hráč,“ dodal Tomáš Satoranský.