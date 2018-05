Basketbalista Veselý může obhájit vítězství v Evropské lize, Fenerbahce s ním v sestavě porazilo Kaunas

Basketbalista Jan Veselý postoupil s Fenerbahce Istanbul potřetí za sebou do finále Evropské ligy. V pátečním semifinále v Bělehradu pomohl osmi body a třemi doskoky porazit Žalgiris Kaunas 76:67. Fenerbahce tak bude obhajovat loňský titul. Jeho soupeřem bude v neděli vítěz večerního duelu mezi Realem Madrid a CSKA Moskva. Bělehrad 20:24 18. 5. 2018 (Aktualizováno: 21:30 18. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Fenerbahce (ve žlutých dresech) v utkání proti Žalgiris Kaunas | Zdroj: Reuters

Veselý se může stát prvním Čechem, který nejprestižnější evropskou soutěž vyhraje podruhé. Jedno vítězství mají na kontě také Jiří Zídek a Luboš Bartoň. Ve Final Four je Veselý již popáté.

Turecký tým potvrzoval své zkušenosti a litevského soka, který se do Final Four probojoval po 19 letech, od začátku převyšoval v obraně. Ve druhé čtvrtině přišla pasáž, kdy Fenerbahce několik útoků po sobě nedovolilo Žalgirisu ani vystřelit a na druhé straně Veselý svými smeči zvedal fanoušky ze sedaček.

Bylo z toho vedení istanbulského celku až o 12 bodů, ale Žalgiris potvrzoval, že je týmem bojovníků. Nevzdával se a dvakrát stáhl dvoucifernou ztrátu na rozdíl jediného koše.

Těžil z toho, že s Veselým na střídačce mělo Fenerbahce potíže pod košem a s přebíráním v obraně.

Fanoušci tureckého klubu zaplnili dvě třetiny haly a vytvořili svému týmu domácí prostředí, v kterém nakonec Žalgiris neodolal. Zvláště když se rozstřílel Ali Muhammed, který byl s 19 body nejlepším střelcem utkání.

„Jsem rád, že jsme se zase dostali do finále, ale tady to nekončí. Musíme do toho dát ještě víc než dneska a bojovat,“ řekl po zápase pro ČTK Jan Veselý.