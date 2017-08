Basketbalista Veselý se nezúčastní evropského šampionátu. Cítí se fyzicky i psychicky vyčerpaný

Česká basketbalová reprezentace přišla necelý měsíc před startem evropského šampionátu o jednu z hlavních hvězd. V Rumunsku se národní tým bude muset obejít bez pivota Jana Veselého, který s Fenerbahce Istanbul vyhrál uplynulý ročník Euroligy. Po úspěšné a náročné klubové sezoně si teď chce Veselý odpočinout a připravit na další sezonu. Praha 19:28 2. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Jan Veselý | Foto: Michal Jurman

V polovině července jméno Jana Veselého v širší nominaci českých basketbalistů na mistrovství Evropy nechybělo a nic nenasvědčovalo tomu, že by se v srpnu do přípravy neměl zapojit. Necelé tři dny po Veselého bělehradské svatbě je ale všechno jinak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalové ME bez Jana Veselého

Po úspěšné, náročné a dlouhé sezoně vzkázal, že se cítí fyzicky i psychicky vyčerpaný. Další Veselého důvody tlumočí slovo od slova manažer národního týmu Michal Šob.

„Cítím, že se během dvou týdnů nemůžu adekvátně připravit na náročný turnaj jako je Eurobasket. Risk zranění, špatné formy, poznamenání příští sezony může mít hodně negativní vliv. Není to pro mě jednoduché nebýt součástí týmu, se kterým jsem prožil poslední dvě léta, ale bohužel je moje neúčast nejlepším řešením,“ citoval Šob na tiskové konferenci Veselého.

Veselého neúčast ale není nejlepší variantou pro samotné vedení reprezentace v čele s izraelským stratégem Ronenen Ginzburgem, který takovou zprávu nečekal.

Nemilé překvapení

„Překvapilo nás to a nemile, pro národní tým je to velká ztráta. V České republice není na výběr z tak kvalitních hráčů, aby mohli Veselého plnohodnotně nahradit. Samozřejmě, je to komplikace,“ říká pro Radiožurnál Ronen Ginzburg k absenci jednoho ze dvou českých basketbalistů se zkušenostmi ze zámořské NBA.

„Zklamaní jsme všichni - trenéři, hráči, ale je to škoda hlavně pro české basketbalové fanoušky. Na posledním mistrovství Evropy jsme s ním v sestavě dosáhli na historické sedmé místo a předváděli pěkný basketbal,“ mrzí třiapadesátiletého kouče české reprezentace, který dodává: „Myslím si, že pokud nejste zranění, není důvod nereprezentovat. Teď mluvím obecně, nejen o Janovi. On se bohužel rozhodl takhle.“

A tak nezbývá než Veselého omluvu vzít jako fakt. „Ne, nesnažil jsem se ho přesvědčovat. Období, kdy jsem ho přesvědčoval, aby přijel na dvacítky, mám za sebou. Vždycky jsem mu říkal, že i kdyby tady byl v padesátiprocentní formě, tak nám stále dokáže pomoct,“ dodává Tomáš Satoranský, aktuálně jediný Čech hrající v NBA a největší hvězda výběru kouče Ginzburga.