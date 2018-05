Basketbalista Veselý se podruhé v kariéře dostal do ideální sestavy Euroligy

Veselý v každé ze čtyř sezon od návratu z NBA dovedl Fenerbahce do závěrečného Final Four a už předloni byl vybrán do optimální sestavy. Letos se mu tento úspěch povedlo zopakovat, poté co definitivně potvrdil, že patří mezi největší evropské hvězdy. Dokonce je šestým nejužitečnějším hráčem soutěže a nejlepším hráčem istanbulských obhájců titulu.

'Už to neřeším,' říká Balvín, kterému těsně unikla NBA. Teď si užívá angažmá ve Španělsku Číst článek

Veselý vylepšil své sezonní průměry na 12,9 bodu na zápas s koeficientem užitečnosti 16,8, což se mu zatím ani v jedné z euroligových sezon nepovedlo. K tomu navíc přidal v průměru 5,2 doskoku na utkání. V play off měl dokonce 13,3 bodu a 7,5 doskoku na zápas. S 18 útočnými doskoky ve čtvrtfinálové sérii s Vitorií navíc stanovil euroligový rekord.

Veselý je stále ve hře o nejužitečnějšího hráče celé soutěže, ale hlavním favoritem je Dončič, který patří mezi nejžádanější hráče při letošním draftu do NBA. Cena pro nejlepšího basketbalistu sezony bude udělena spolu s dalšími trofejemi při Final Four, které začne 18. května v Bělehradu. Veselého Fenerbahce v semifinále narazí na Žalgiris Kaunas. Druhou semifinálovou dvojici tvoří CSKA Moskva a Real Madrid.