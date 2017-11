Basketbalisté Bostonu uhájili první místo. V souboji konferenčních lídrů porazili Golden State

Do sestavy Golden State se po jednom zápase vynechaném kvůli zranění vrátil rozehrávač Stephen Curry. On ale i Klay Thompson a Kevin Durant se ale v útoku celý zápas trápili. Přesto první čtvrtinu hosté ovládli v poměru 28:18 a v té druhé vedli hlavně díky hráčům z lavičky už o 17 bodů. Jenže necelé čtyři minuty Celtics stačili, aby se dotáhli na pětibodový rozdíl.

Také po přestávce se pokračovalo v obranné partii, ve které měli zase zpočátku navrch Warriors a opět odskočili na sedmnáct bodů. Pak ovšem předvedli domácí hráči v zeleném šňůru 19:2 a tak se ve čtvrté dvanáctiminutovce začínalo opět od nuly.

Ve druhé půli odložil masku rozehrávač Bostonu Kyrie Irving (hned ve svém druhém zápase po návratu do sestavy) a evidentně pookřál a v koncovce řídil ofenzivu svého týmu. Ve čtvrté čtvrtině dal 11 ze svých 16 bodů včetně dvou důležitých trestných hodů necelých 15 sekund před koncem, díky kterým se dostali do vedení a to už nepřišli, protože na druhé straně minul svůj pokus nejlepší střelec zápasu Kevin Durant s 24 body.

FINAL: Celtics 92, Warriors 88.



All five Celtics starters scored in double-figures as the C's push they winning streak to 14 straight. Brown: 22 points. Horford 18 points, 11 boards. Irving scored 11 of his 16 points in the fourth quarter. pic.twitter.com/UIJ3I9dhqp