Basketbalisté Bostonu v sedmém zápase vyřadili Milwaukee. Golden State vyhrál proti New Orleans

Hráči Milwaukee vedli v první čtvrtině o pět bodů, ale ve zbytku zápasu za velké podpory fanoušků dominovali domácí Celtics. Velký podíl na výhře měli hlavně dva hráči - Al Horford a Terry Rozier.

Satoranskému skončila sezona. Washington v šestém zápase neudržel vedení nad Torontem Číst článek

Zkušený Horford proměnil 13 ze 17 pokusů z pole a zapsal si 26 bodů. Na stejný počet to dotáhl i rozehrávač Rozier, který trefil pět trojek a přidal i devět asistencí. Dvacet bodů nastřílel nováček Jayson Tatum. Celtics dokázali postoupit i bez svých dlouhodobě zraněných hvězd Kyrieho Irving a Gordona Haywarda.

Bucks nestačilo 32 bodů Khrise Middletona. Dobře zahrál i Eric Bledsoe s 23 body, Janis Adetokunbo se rozloučil se sezonou 22 body a devíti doskoky. Náhradníci Milwaukee prohráli s lavičkou domácích 12:33. "Byla to dobrá série, ale bohužel jsme se nedokázali dostat do druhého kola. Myslím, že jsme byli lepší tým," posteskl si Adetokunbo.

Basketbalová Sevilla si oblíbila Čechy. Na Satoranského s Balvínem navazuje Blake Schilb Číst článek

Boston hrál rekordní 31. zápas v historii a připsal si v něm 23. vítězství. "Bylo to na hraně. Šlo o všechno a všichni jsme si to moc dobře uvědomovali. Takhle to bylo celou sezonu, dokázali jsme se v různých okamžicích sebrat a předvést klíčové výkony. Přesně jako dnes," uvedl bostonský Horford.

Semifinále Západní konference začalo soubojem favorizovaných Golden State proti New Orleans. Po vyrovnané první čtvrtině domácí Warriors odskočili v druhé části, kterou ovládli 41:21 a prakticky tak rozhodli o osudu utkání.

Klay Thompson přispěl k výhře Warriors 27 body, Kevin Durant dal o bod méně a přidal 13 doskoků. Svůj čtvrtý triple double v kariéře ve vyřazovacích bojích zapsal Draymond Green za 16 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí.

Pelicans vedl s 21 body a 10 doskoky Anthony Davis. Jrue Holiday proměnil pouze čtyři ze 14 střel a zůstal na 11 bodech. Rajon Rondo se přiblížil zisku triple double s devíti body, 8 doskoky a 11 asistencemi.