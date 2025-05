Basketbalisté Clevelandu prohráli v NBA s Indianou i druhé utkání

Basketbalisté Clevelandu nezvládli ani druhý domácí duel druhého kola play-off NBA proti Indianě a tentokrát prohráli těsně 119:120. O osudu utkání rozhodl trojkou z odskoku 1,1 sekundy před koncem rozehrávač Tyrese Haliburton. Golden State Warriors navzdory zranění Stephena Curryho zvítězili v úvodním zápase druhého kola v Minnesotě 99:88. New York 9:55 7. 5. 2025 (Aktualizováno: 10:58 7. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozehrávač Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell (45) běží po hřišti vedle útočníka Indiany Pacers Pascala Siakama (43) v první čtvrtině druhého zápasu druhého kola play-off NBA 2025 v Rocket Areně. | Foto: David Richard | Zdroj: Reuters | ©

Druhý nejlepší tým základní části Cleveland vedl až o 20 bodů, navíc měl ve svém středu Donovana Mitchella, jenž nastřílel 48 bodů a měl i devět asistencí. Lídr Cavaliers proměnil 15 z 30 střel a 17 z 21 šestek, přesto to nakonec nestačilo. „Mám pocit, že jsme je přehrávali celý zápas, jen jsme na konci měli určité výpadky. A oni potrestali každou naši chybu,“ řekl pivot Jarett Allen, autor 22 bodů a 12 doskoků.

Domácí celek bez Evana Mobleyho, De'Andreho Huntera a znovu i bez Dariuse Garlanda prohrál poslední čtvrtinu jednoznačně 21:36. Ještě 57 sekund před koncem Cavaliers vedli 119:112, jenže pak se prosadili Aaron Nesmith a Pascal Siakam a Haliburton následně trefil jednu šestku. Druhou si doskočil a po individuální akci těžkou trojkou rozhodl. „Takový je prostě basketbal. Nevzdali jsme to, zabojovali a našli cestu k vítězství,“ řekl Haliburton.

Úspěšný vstup Golden State

Golden State dovedl k výhře Buddy Hield s 24 body a osmi doskočenými míči nebo Jimmy Butler s 20 body, 11 doskoky a osmi asistencemi. Warriors utkání zvládli i přesto, že Curry musel ze zápasu odstoupit kvůli svalovému zranění. Jak je vážné, prozatím Warriors nespecifikovali. Za 13 minut stihl dát 13 bodů.

Při jeho absenci se střelecky z dálky chytili Hield s Draymondem Greenem, kteří se postarali o polovinu z 18 tříbodových košů Warriors. Timberwolves sice dominovali ve vymezeném území, ale zpoza oblouku trefili koš jen pětkrát.

„Chce to intenzitu, srdce a bojovnost. A pokud to máte, dává vám to šanci," řekl kouč vítězů Steve Kerr. „Krásně se na to dívalo. Každý, kdo nastoupil, něčím přispěl,“ pochvaloval si Green.

Lídrem domácí Minnesoty byl Anthony Edwards s 23 body a 14 doskoky. Timberwolves ale dali jen 31 bodů v prvním poločase, z tříbodové vzdálenosti se trefili až na 17. pokus a v té chvíli už měli dvacetibodové manko. „Jistě, nebyli jsme schopni trefit koš, ale hlavně se mi nelíbilo, že se nám opakovaně nedařilo připravit dobrou střelu. A toho bychom měli být schopni,“ konstatoval trenér Chris Finch.

2. kolo play-off NBA: Východní konference - 2. zápas: Cleveland - Indiana 119:120 (stav série 0:2). Západní konference - 1. zápas: Minnesota - Golden State 88:99.