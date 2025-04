Basketbalisté Denveru vstoupili do play-off NBA výhrou nad Clippers. Lakers podlehli Minnesotě

Ani ve čtvrté sezoně v NBA si Krejčí nezahraje play-off. Atlanta podlehla v předkole Miami

Atlanta přitom byla po základní části osmá, což by ještě pár let zpátky znamenalo postup do play-off. Jenže systém se změnil a týmy na sedmém až desátém místě si musí postup vybojovat v předkole.