Basketbalisté Německa ovládli mistrovství Evropy. Ve finále zdolali Turecko 88:83
Němečtí basketbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy Turecko a k předloňskému titulu z mistrovství světa přidali zlato z kontinentálního šampionátu. V duelu dvou neporažených týmů turnaje zvítězili v Rize 88:83 a po 32 letech získali druhou evropskou trofej.
Němci navázali na úspěch z roku 1993, kdy před svými fanoušky v Mnichově turnaj vyhráli po vítězství nad Ruskem. Turečtí basketbalisté stříbrem zopakovali své maximum, dosud jedinou medaili v historii získali na domácím šampionátu v roce 2001, kde ve finále nestačili na výběr tehdejší Jugoslávie.