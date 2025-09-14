Basketbalisté Německa ovládli mistrovství Evropy. Ve finále zdolali Turecko 88:83

Němečtí basketbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy Turecko a k předloňskému titulu z mistrovství světa přidali zlato z kontinentálního šampionátu. V duelu dvou neporažených týmů turnaje zvítězili v Rize 88:83 a po 32 letech získali druhou evropskou trofej.

Němečtí basketbalisté slaví titul mistrů Evropy

Němečtí basketbalisté slaví titul mistrů Evropy | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Němci navázali na úspěch z roku 1993, kdy před svými fanoušky v Mnichově turnaj vyhráli po vítězství nad Ruskem. Turečtí basketbalisté stříbrem zopakovali své maximum, dosud jedinou medaili v historii získali na domácím šampionátu v roce 2001, kde ve finále nestačili na výběr tehdejší Jugoslávie.

