Basketbalisté New Yorku a Indiany postoupili do 2. kola play off NBA, kde se spolu utkají

Basketbalisté New Yorku vyhráli šestý duel 1. kola play off NBA na hřišti Philadelphie 118:115 a po vítězství v sérii 4:2 na zápasy postoupili do semifinále Východní konference. Soupeřem Knicks bude Indiana, jež ve čtvrtek zdolala oslabené Milwaukee 120:98 a také prošla dál v šesti utkáních. Série začne v New Yorku v pondělí.

Video New York 8:44 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít