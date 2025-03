Basketbalisté Nymburka se utkají ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Galatasarayem

První duel se odehraje na palubovce českého šampiona 8. nebo 9. dubna, odveta se uskuteční o týden později. Případný třetí duel se bude hrát znovu v Česku 22. nebo 23. dubna.

Svěřenci Francesca Tabelliniho se utkali s Galatasarayem už v základní skupině. Na hřišti tureckého soupeře zvítězili 87:75, doma vyhráli 80:70.

Devatenáctinásobní čeští šampioni se do čtvrtfinále Ligy mistrů dostali potřetí v historii a případným postupem do Final Four by dosáhli historického úspěchu. V prestižní soutěži, do níž postoupili z kvalifikace, mají bilanci 12:2. Po triumfu v základní skupině ovládli i osmifinálovou fázi v konkurenci Nanterre, Murcie a Szombathely.

Nymburk jako vítěz osmifinálové skupiny L čekal při losu na soupeře z druhých míst v tabulkách. Vedle Galatasaraye se nabízely italské celky Tortona, která se utká s Tenerife, a Reggiana, jež bude hrát s jiným španělským účastníkem Málagou.

Poslední dvojici tvoří Nanterre a AEK Atény. V případě úspěchu narazí Nymburk v semifinále na lepšího z dvojice Tortona - Tenerife.

Galatasaray postoupil do čtvrtfinále z osmifinálové skupiny J, ve které měl po zápasech s Málagou, Rytasem Vilnius a tureckou Manisou bilanci čtyř výher a dvou porážek. V domácí soutěži mu patří šesté místo.

Středočeši napodobili postupem mezi osm nejlepších týmů roky 2020 a 2021. Před pěti lety nestačili ve čtvrtfinále na AEK Atény, o rok později vypadli ve Final Eight s tureckou Karsiyakou. Letošní Final Four se uskuteční od 8. do 11. května.