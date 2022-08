Pokud budeme zdraví, můžeme dokázat něco velkého, říká kouč basketbalistů Ginzburg před šampionátem

Trenér národního basketbalového týmu Ronen Ginzburg nominoval nejsilnější možnou patnáctku hráčů pro přípravu na zářijové mistrovství Evropy.

Zatímco loni v létě reprezentaci komplikovaly život před olympijskými hrami problémy s koronavirem, tak letos je zatím všechno v pořádku. Izraelský kouč ale raději nechce nic zakřiknout.

„Musíme zaklepat na dřevo, protože měsíc do Eurobasketu zatím nemáme žádné zranění, žádné problémy. Pokud budeme zdraví, tak můžeme dokázat něco velkého. Nesmíme si připustit tlak před domácím publikem, máme dobrý tým, tak už to jen ukázat na hřišti,“ věří kouč.

Česká reprezentace se sejde po necelém měsíci, během něhož několik hráčů změnilo klubovou adresu. Třeba i pivot Ondřej Balvín, který bude nově hrát za ukrajinský BK Prometej právě pod Ronenem Ginzburgem.

„Pikantní otázka. Museli jsme počkat na správnou chvíli, ta se naskytla a získali jsme ho i s jeho psem Charliem. V reprezentaci si hráči pořád dělají nějaké srandičky. Předtím to bylo s Petrem Bendou a teď je to s Ondřejem, ale podívejte se, já už dva opravdové syny mám a to už bohatě stačí,“ dodal trenér národního týmu Ginzburg.

Osobní konfrontace

Přesto Ondřej Balvín asi musí počítat s tím, že si ho spoluhráči v národním týmu budou hodně dobírat. V reprezentační whatsappové skupině mu podle Tomáše Kyzlinka zatím dali milost.

„Myslím, že si to všichni nechávají pro sebe, ale až se uvidíme, tak dojde na osobní konfrontaci. To bude určitě lepší, než v psané formě a kolektiv si to více užije,“ popisuje Kyzlink.

Právě Tomáš Kyzlink bude bojovat o svou první účast na velkém turnaji. A na rozdíl od spoluhráčů zatím nemá jasno o tom, kde bude hrát v příští sezoně.

Tu minulou dokončil v německém Bambergu. Právě tam ale přestoupil Jaromír Bohačík, a tak na Kyzlinka už v klubu zřejmě nezbyde místo. Kyzlink to ale bere sportovně a nějakou fyzickou pomstu na tréninku národního týmu neplánuje.

„To určitě nemůžu říct. Určitě to přispěje k pozvednutí tréninkové kvality, kdy po sobě pořádně půjdem a to je jedině benefit,“ usmívá se Tomáš Kyzlink, který se bude od úterý připravovat v Mariánských Lázních s dalšími třinácti spoluhráči.

Jediným absentérem na tréninku bude Jan Veselý, který se k národnímu trenéru připojí v sobotu.