Dobrá škola pro nás pro všechny, uznal prohru s Tureckem Peterka. Lídr týmu Krejčí dal jen tři body

Druhou prohru na evropském šampionátu zapsali čeští basketbalisté. Tentokrát v Rize podlehli Turecku 78:92. Trápil je hlavně hvězdný pivot z NBA Alperen Šengun, který na hřišti dominoval.

Martin Peterka brání Cediho Osmana

Martin Peterka brání Cediho Osmana | Zdroj: Profimedia

„Je to škola, protože co si budeme říkat, je prostě dobrej. Je to těžké ho bránit, je to pětka, která hraje jako rozehrávač a je to fakt náročné. Připravovali jsme se na něj, ale nakonec nám dal stejně 23 bodů, měl spoustu asistencí. Neudělali jsme na něm špatnou práci, ale párkrát jsme si mohli pomoci lépe. Ale je to dobrá škola pro nás pro všechny,“ řekl Martin Peterka, který dal stejně jako Šengun 23 bodů a byl nejlepším českým střelcem.

Poslechněte si, co říkali čeští basketbalisté po další prohře na mistrovství Evropy

Dařilo se mu zrovna proti Turecku, ve kterém v poslední sezoně žil.

„Protože jsem hrál v turecké lize, tak je to odplata za vše špatné, co mi tam udělali. Ale ne, hrálo se mi dobře, přijela mně podpořit manželka s dcerou, takže se mi hrálo uvolněněji a hrál jsem pro ně. Začali jsme dobře, a když se začne s energií, tak ten rytmus chytí všichni hráči,“ doplnil Peterka.

Bohužel do rytmu se vůbec nedostal Vít Krejčí. Hlavní hvězda českého týmu dala jen tři body a ještě se vyfaulovala. V depresi i kopl do reklamního panelu. Kapitán týmu Vojtěch Hruban Krejčího podpoří.

„Řeknu mu, ať to hodí za hlavu. Myslím, že nějaká slova podpory budou od všech, protože Víťa je náš lídr a potřebujeme, aby byl v útoku produktivní. Věřím, že to hodí za hlavu a přijde s o to větší chutí a bude aktivnější a bude mít lepší zápasy,“ myslí si Hruban.

V dalším zápase si to sedne lépe, věří Krejčí po prohře s Portugalskem. Týmu podle něj nešly trojky

Češi zatím na Eurobasketu dvakrát prohráli a v sobotu je čeká Estonsko. Pokud chtějí udržet šanci na postup, musí pobaltského soupeře porazit. A Vojtěch Hruban nabízí recept na vítězství.

„Hrát rychle, tvrdě v obraně a hodně trojek. Oba dva týmy chtějí střílet hodně trojek, ale důležité bude, kdo je bude mít otevřené a volné. Pokud dokážeme generovat trojky a dávat je a zároveň znepříjemnit ty jejich, tak máme šanci vyhrát,“ dodal Hruban.

Čeští basketbalisté se utkají s Estonskem od 13.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

