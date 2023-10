Basketbalistka Březinová doufá, že se dostane z Izraele. Čeká ji cesta autobusem kolem Gazy

Basketbalistka Renáta Březinová by se měla vrátit z Izraele domů ve středu. Podle předsedy České basketbalové federace Miroslava Jansty má na ráno zajištěný let z jihu země, kam se musí dopravit z Tel Avivu. Jansta to řekl v rozhovoru pro Hitrádio North Music.

Tel Aviv (Izrael 18:33 10. října 2023