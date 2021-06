České basketbalistky ve druhém zápase na Euru čekají Francouzky. ‚Budou chtít titul,‘ říká Vyoralová

České basketbalistky se ve svém druhém zápase na mistrovství Evropy utkají ve Štrasburku s Francií. Domácí obhájkyně stříbra ve čtvrtek suverénně přehrály Chorvatsko a potvrdily, že patří mezi velké adeptky na titul. Utkání začne ve 20.45 a celé si ho můžete poslechnout na stanici Radiožurnál Sport. Štrasburk 13:55 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistka Tereza Vyoralová | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Profimedia

„Francie, Rusko, Španělky budou určitě dobré,“ představovala před startem kontinentálního šampionátu své favority na titul bývalá vynikající česká basketbalistka Hana Horáková, která v pátek vstoupí jako první Češka do Mezinárodní síně slávy, a pak večer bude držet palce svým následovnicím.

Svitkovy svěřenkyně po úvodní porážce s Ruskem totiž vyzvou ve Štrasburku právě domácí výběr. „Určitě to bude těžký zápas. Pokusíme si ho užít, protože Francie je jeden z favoritů turnaje a půjdeme do toho na plno,“ ubezpečuje Alena Hanušová.

Na mistrovství Evropy před dvěma lety v Rize kvůli zranění chyběla a nebyla tak u překvapivě vyrovnané bitvy, kterou Svitkův výběr ztratil až v závěrečné osmiminutovce. Tehdy pak Češky nepostoupily ze skupiny, zatímco Francouzky došly až do finále, kde ale nestačily na Španělky.

Letos chtějí hrát o titul znovu a tentokrát už ho vyhrát. Pomoct jim k tomu má až do čtvrtfinále publikum ve Štrasburku, organizátoři očekávají přes 2000 lidí v ochozech.

„Určitě se těším moc. Sezona byla komplikovaná. Bez diváků. Říkám to vždycky, potřebuji emoce, potřebuji to cítit, takže tuhle sezonu mi to chybělo a jsem ráda, že aspoň na konec sezony a na Euru to dopadlo, že sem pustí diváky. Takže si myslím, že to může být jedině plus, i když ten kotel bude asi spíš pro Francii, ale my si ho taky můžeme trochu přivlastnit,“ vysvětluje kapitánka Romana Hejdová.

„Můžeme s nimi držet krok, ale určitě ne celý zápas, protože na lavičce mají dvanáct hráček, které jsou vyrovnané a to tempo nepoleví,“ doplňuje Hejdová.

„Myslím, že jsou jedním z nejlepších týmů na Evropě, že určitě chtějí jet na titul, když se hraje tady. Teď si odpočineme, připravíme se na ně – ten tým je fakt výborný všude – a uvidíme, co se stane,“ dodává rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Právě delší odpočinek je jednou z mála věcí, která hraje do karet českým basketbalistkám. Francouzky totiž vstoupily do turnaje ve čtvrtek až ve večerním čase od 20.45 a v pátek je to čeká znovu.