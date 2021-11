Trenér kritizoval basketbalistky kvůli závěru zápasu. ‚Hrály poprvé v repre,‘ brání je spoluhráčka

„Na konci ta parta, co jsem vypustil, nevím, jestli se jim nechtělo, nebo jestli si váží, že hrají za národní mužstvo, nebo si toho neváží, protože dostali šňůru 10:1 za poslední dvě a půl minuty. Takže se tu bavíme o mladých hráčkách, že se chytily, všechno super, ale jděte na hřiště a ukažte, že na to máte, že chcete být v reprezentaci,“ popsal Radiožurnálu Svitek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České basketbalistky v kvalifikaci proti Irsku uspěly, trenérovi se ale nelíbil výkon v závěru utkání. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Marka

„To, že nám konec trochu utekl, je sice pravda, ale myslím si, že se na hřiště dostaly holky, které za repre ještě nehrály, takže si myslím, že v tom je to zase trochu hezčí. Takže bych se tím tolik netrápila,“ bránila spoluhráčky jedna z nejzkušenějších basketbalistek, čtyřiadvacetiletá Julia Reisingerová.

I na jejím věku je vidět, že je český tým po velké generační obměně. A z toho pohledu je vítězství v Irsku a vyrovnaný – i když nakonec prohraný - čtvrteční souboj s Běloruskem dobrým příslibem do budoucna.

Agresivní Irky

„Myslím si, že na to, jak jsme nevěděly, co nás čeká, tak jsme odvedly dobrou práci. Jsme tady s týmem, který spolu trénuje týden a půl. Nemůžeme zase čekat, že všechno bude krásné, sluníčkové už od začátku,“ podotkla Reisingerová.

Basketbalistky zahájily kvalifikaci mistrovství Evropy vítězně, v Irsku vyhrály 70:54 Číst článek

Na otázku, jestli agresivita Irek byla někdy až za hranou, odpověděla: „Myslím si, že trochu jo. Mrzí mě trochu, že rozhodčí to pustili až do takové fáze, že to občas bylo až o zranění. Takže to mě trochu mrzí, ale musely jsme na to být připravené. Nemohly jsme přijít s tím, že to všechno bude v pohodě a že nás nebudou faulovat, protože přeci jen jsme měly výškovou převahu, takže alespoň musely na nás agresivně útočit. Myslím si, že jsme se s tím popraly dobře, nikomu se nic nestalo, takže to je v pohodě.“

Další kvalifikační utkání čeká české basketbalistky až za více než rok. „Je v pořádku, že se uvidíme až v listopadu. V létě určitě něco bude, takže se aspoň trochu sehrajeme,“ řekla Reisingerová.

Podle ní to není takový problém pro týmy, které se znají a hrají spolu několik let. „My se známe i s cestou sedm dní, takže pro nás to bude asi trochu větší problém,“ doplňuje.