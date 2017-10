Basketbalistky Nymburka dělají čest i v Evropě, a to přesto, že jsou oproti jiným chudé příbuzné

Nymburský basketbalový klub patří v Evropě mezi unikáty. V evropských pohárech ho totiž reprezentují jak muži, tak ženy. Třetí rok po sobě nabírají nymburské basketbalistky zkušenosti také mimo českou ligu. Hrají totiž druhou nejprestižnější mezinárodní klubovou soutěž v Evropě - Eurocup. V předchozích sezonách vždy prošly do play-off, přestože v soutěži patří středočeský klub k těm menším, co se finančních prostředků týče. Nymburk 14:48 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistky Nymburka | Zdroj: Basketball Nymburk

„Ve stínu úspěchů mužů jsou to velmi dobré výsledky. Náš rozpočet je samozřejmě menší než rozpočet mužů, ale přesto jsme v Evropě dokázali velice slušné výsledky,“ říká trenér nymburských basketbalistek Daniel Kurucz, který je zároveň i manažerem ženského týmu. Konkrétní čísla ale uvádět nechce.

„Nechci říct, že je náš rozpočet podprůměrný, ať to nezní špatně, ale je na nižší úrovni než rozpočty našich soupeřů. Já ta družstva nebudu jmenovat, ale ty rozpočty se pohybují někde v rozmezí od 400 do milionu eur a to my bohužel nedosahujeme. Náš rozpočet není větší o to, že hrajeme Euroligu, tak to není. Mně se zdá z hlediska vývoje hráček lepší utratit peníze v Eurocupu než koupit jednu nebo dvě další dobré hráčky,“ přiznává Kurucz.

Manažer a trenér v jednom je rád, že Česká basketbalová federace klubům letos hrajícím v evropských pohárech poprvé přislíbila finanční prémie, protože ze samotné účasti nic nevydělají.

„Pokud hrajete venku, tak si platíte letenku a o všechno ostatní se starají domácí. Jde o to, že platíte rozhodčí, ubytování a halu tomu soupeři v počtu asi osmnácti lidí. Tyto náklady se pohybují v částkách zhruba 200 tisíc na zápas,“ dodává Kurucz.

Ale s účastí v evropských pohárech nejsou pouze starosti.

„Zahraniční hráčky se shánějí daleko lépe na Eurocup, protože ty lepší by jenom na českou ligu nepřišly. To je případ také Krystal Vaughn, která k nám chtěla jít hlavně proto, že se ukáže v Evropě. Ten samý případ je pak Kyara Linskens,“ nachází další pozitiva Daniel Kurucz.

A jeho slova potvrzuje také ukrajinská pivotka Alexandra Chomenčuková, která ve středočeském klubu působí už třetí sezonu a má za sebou několik startů i v Eurolize.

„Díky Eurocupu je to tu pro mě daleko zajímavější. Jde o otázku prestiže, protože v evropských pohárech nastupujete proti lepším a zkušenějším hráčkám, než které hrají českou ligu," říká Chomenčuková.

„Ty holky vědí, že se můžou ukázat v Evropě, což jim dává vidinu toho, že se dostanou do klubu, kde budou placené líp než u nás,“ dodává Kurucz. A že tomu tak opravdu je, potvrzuje třeba jedna ze středečních soupeřek jeho svěřenkyň Jessica Kusterová. Američanka hájící teď barvy Raguzy si totiž udělala jméno před pár lety právě v Nymburce.