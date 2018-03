Basketbalistky USK jdou do play-off se sérií 135 výher. 'Zatím k poražení nejsou,' říká trenér Nymburka

Basketbalistky pražského USK ani letos v základní části nejvyšší domácí soutěže nenašly přemožitelky. Před středečním startem play off tak mají obhájkyně titulu na kontě už 135 výher v řadě. Pokud by o sérii neporazitelnosti Vysokoškolačky ve vyřazovacích bojích přišly, bylo by to překvapení. Ještě větší překvapení by ale bylo, kdyby nezískaly 11. titul v ženské basketbalové lize v historii klubu.

