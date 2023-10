V Trutnově nám to ukázalo zrcadlo, ví Andělová. Basketbalistky USK čeká úvodní duel v Eurolize

Bez jediné Američanky, ale se šesti novými posilami rozehrají nový ročník Euroligy basketbalistky USK Praha. Při domácím zápase s francouzským Basket Landes se fanouškům představí třeba Australanka Ezi Magbegorová nebo Španělska Majte Cazorlová, která jde do pohárové sezony s jasnými ambicemi. Praha 15:38 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Andělová | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Basketbalistky USK Praha vstupují do nové euroligové sezony se spoustou změn. Bez amerických opor, ale s řadou jiných zahraničních posil.

„Dojít, kam nejdále můžeme, a získat medaili. Máme hodně dobrý tým, ale potřebujeme nějaký čas, abychom se poznali. Přišlo nás opravdu hodně nových hráček, ale jsem nadšená a bude to vzrušující sezona.“

Zatímco Maite Cazorlová už má za sebou 46 zápasů v Eurolize, tak svoji premiéru v nejprestižnější evropské soutěži by měla prožít Gabriela Andělová.

„Nikdy jsem si ani nevysnívala, že bych do Euroligy mohla nakouknout. Budu vděčná za jakékoliv minuty. Na mém postu je velký přetlak, jak říká trenérka, je nás tam šest na třech pozicích,“ říká reprezentační rozehrávačka, která v posledních dvou sezonách dvakrát vyhrála slovenskou ligu s Piešťanskými Čajkami.

I tam zažila tým složený z několika národností a jazykově se tak připravila pro angažmá v USK, kde se sešly zástupkyně sedmi zemí.

„Je pro mě teď problém mluvit spíš česky než anglicky. Je vidět, že tři čtvrtě týmu jsou cizinky, takže angličtina je na denní bázi. Chodíme spolu i na kafíčka, takže to není jen basketbalová angličtina a myslím, že jsem se za poslední dva roky v angličtině zlepšila.“

Pomalý rozjezd

Na kafíčku se hráčky USK můžou lidsky sblížit, ale na startu sezony se hlavně potřebují sehrát na hřišti. V přípravě kromě modelových zápasů s dorostenci Pražanky nesehrály jediný přátelský zápas. A možná i proto v poločase prvního ligového utkání v Trutnově vedl USK pouze o 10 bodů.

„Už vlastně v Trutnově nám to dalo trochu zrcadlo, že jsme odehrály opravdu málo a potřebovaly bychom jich odehrát alespoň o pět víc. Není se čemu divit, že to v prvním poločase vypadalo, jak to vypadalo, ale jelikož ano, jsme euroligový tým a máme kvalitu, tak jsme zápas zvládly.“

V Trutnově nakonec hráčky USK vyhrály 95:47 a Andělová k tomu pomohla 10 body. Ve středu může pelhřimovská odchovankyně poprvé skórovat za USK i v Eurolize. Zápas proti Basket Landes začne na Královce v 19 hodin a na Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.