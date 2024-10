Basketbalistky USK slaví první výhru v Eurolize, na domácí palubovce porazily Györ 82:68

Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v domácím utkání 2. kola Evropské ligy Györ 82:68 a vybojovaly první vítězství v tomto ročníku soutěže. České mistryně vedla španělská reprezentantka María Condeová, která zaznamenala double double za 26 bodů a 10 asistencí. Její spoluhráčka Emese Hofová přidala dalších 18 bodů. V maďarském týmu dala 14 bodů Debora Dubeiová. Praha 21:50 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valeriane Ayayiová | Zdroj: Profimedia

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové napravily týden starou porážku z Valencie, kde prohrály 62:80. Györ porazily i v sedmém vzájemném utkání. Další zápas v Evropské lize čeká Pražanky příští čtvrtek v Benátkách.

„Tahle výhra nám určitě pomůže. Povinnost velela, že musíme vyhrát, a to se hraje vždy těžko. Stále nejsme kompletní. Některé hráčky se sice vrátily po zranění, ale jsou pořád po zranění. Věřím, že až dodáme do týmu (Maite) Cazorlaovou a (Brionnu) Jonesovou, bude to už jiná káva,“ řekla novinářům Hejková.

Ocenila také nejlepší střelkyni Condeovou. „Ani nešlo o to, že dala 26 bodů, ale ten rytmus, který měla, byl dnes výborný. Týmu velmi pomohla. Hrála hlavně rozumně a také velmi dobře bránila,“ doplnila Hejková.

Osmnáctinásobné české šampionky se musely vedle Cazorlaové a Jonesové obejít dál bez Teji Oblakové a Ezi Magbegorové. První bod zaznamenala po pěti sekundách hry z trestného hodu Valériane Ayayiová. Györ se poté ujal vedení 8:5, hráčky USK ale díky osmi bodům v řadě vývoj otočily a vyhrály první část o sedm.

Také ve druhé čtvrtině Pražanky navyšovaly vedení. Po šňůře devíti bodů Condeové vedly již 36:21 a náskok vzápětí narostl až na 17 bodů. Hostující hráčky snížily, obhájkyně bronzu z USK přesto odcházely do poločasové přestávky s vedením 45:34.

Nejlepší střelkyní byla Hofová s 15 body. Györ v první půli doplatil na 16 ztrát, Pražanky jich měly pět.

Po návratu z kabin pokračovaly hráčky USK v koncentrovaném výkonu. K Hofové a Condeové se střelecky přidaly Isabelle Harrisonová či Ayayiová. Náskok domácího týmu narostl několikrát na rozdíl 22 bodů. Soupeřkám nepomohla ani tvrdší hra.

„Maďarky takto hrají. V obraně hrají takzvaný špinavý basket. Mrzelo mě, že daly příliš moc trojek. Věděly jsme, že to jejich jediná zbraň, kterou mohou použít. Tam nám to nějak nešlo,“ uvedla Hejková.

Na začátku poslední části sice Györ snížil, české mistryně už ale v závěru žádné drama nedovolily a udržely dvojciferné vedení až do konce.