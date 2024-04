Basketbalistky USK Praha mají 18. mistrovský titul. Ve finále ligy porazily Žabiny Brno 3:1 na zápasy

Basketbalistky ZVVZ USK Praha získaly 18. titul v české lize. Ve čtvrtém finálovém utkání zvítězily na palubovce Žabin Brno 85:48 a sérii ovládly 3:1 na zápasy. Nejvyšší soutěž vyhrály počtrnácté za sebou, čímž překonaly sérii svých soupeřek z let 1996 až 2008. V součtu s federální ligou získaly Pražanky 26. titul a opět si upevnily pozici v čele historického pořadí před Spartou (23). Brno 21:09 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oslavy basketbalistek ZVVZ USK Praha | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

V zaplněné hale Rosnička, kde v pondělním druhém finále basketbalistky USK prohrály 69:71 a po 301 zápasech skončila jejich rekordní vítězná šňůra, v neděli ani jednou neztrácely. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 16 body María Condeová.Nejužitečnější hráčkou finálové série byla vyhlášena další opora USK Ezi Magbegorová.

„Cesta za titulem byla v podstatě stejná jako v posledních letech, až na to, že jsme si to letos zkomplikovaly zápletkou, kdy jsme tu prohrály. Dnes jsme ukázaly kvalitu a koncentraci, že si nemůžeme s ničím zahrávat. Po Final Four (Evropské ligy) je to ale vždy těžké. Tým byl psychicky i fyzicky vyčerpaný, a proto jsme tu (v pondělí) prohrály,“ řekla po utkání novinářům trenérka USK Natália Hejková.

„To, že jsme tu ale prohrály, má jedno obrovské pozitivum. Dnes tu bylo plno lidí, kteří si mysleli, že možná... A na USK byla také plná hala. Takže výborně,“ doplnila slovenská trenérka.

Žabiny obsadily stejně jako v předešlých dvou letech druhou příčku a nerozšířily sbírku 14 titulů. Naposledy triumfovaly v sezoně 2009/10.

„Tahle medaile je nejhezčí za poslední léta. Jsem obrovsky hrdý na to, co tu holky dokázaly. Po tom historickém vítězství jsem jim říkal, že mají můj respekt a obdiv. Dokázaly víceméně změnit historii“ uvedl kouč Žabin Viktor Pruša. „Dnes byla nejvíce naplněná Rosnička, kterou jsem tu mohl osobně mít. V uvozovkách jsme pobláznili basketbalový svět, minimálně tu ženskou část. Hráčkám to strašně přeju, za tu celoroční práci si to zasloužily. Tohle už nám nikdo nevezme a těm holkám v jejich kariérách také ne,“ prohlásil.

„Není to zatím na to je porazit třikrát. Ještě jsme si ale neuvědomili, co jsme dokázali. USK je bronzový medailista Euroligy a je to naprostý souboj Davida a Goliáše. My tu cestu a filozofii máme úplně jinou. Bavit se o tom, jak daleko jsme, to je ve hvězdách. Každý zápas je jiný. Nikdo by neřekl, že s nimi můžeme tuto sezonu hrát vyrovnaně a my je dokonce porazili. Nic není nemožné a tento tým to dokázal,“ řekla Pruša.

Dominance Pražanek

Žabiny dokázaly držet s favoritem krok jen v úvodu zápasu. Ve 14. minutě Condeová svou třetí trojkou v utkání zajistila favoritkám už náskok 14 bodů. V závěru druhé čtvrtiny předvedl pražský celek osmibodovou šňůru, kterou zakončila třemi koši za sebou Nyara Saballyová a upravila na 45:27. Před poločasem ještě snížila Eliška Hamzová.

Bronzový tým Evropské ligy po pauze pokračoval ve své dominanci a Žabinám se narůstající skóre nedařilo zastavit. Celkem daly Pražanky 10 trojek, z toho čtyři Condeová. Domácí tým proměnil jedinou ze 17 pokusů. Ve 32. minutě posunula poprvé náskok přes 30 bodů Emese Hofová. Díky Gabriele Andělové, která stihla za poslední čtvrtinu deset bodů (celkově 14), se šampionky blížily i náskoku o 40 bodů, ale nakonec na něj nedosáhly.

„Nakonec jsme to zvládly, jak jsme to zvládly. Myslím, že můžeme být spokojené, že jsme to tu urvaly a ukázaly všem, že to co se stalo, se snad zase nějakou dobu nebude opakovat,“ řekla kapitána USK Tereza Vyoralová. „Na jednu stranu mě to mrzelo, ale také jsme jen lidi. Série byla strašně dlouhá a ten den jednou přijít musel. Asi je blbé, že přišel ve finále a ne v sezoně. Stalo se. Spíše byla důležitá ta odpověď. Doma jsme to zvládly slušně a tady jsme jim od začátku daly najevo, že se to opakovat nebude,“ uvedla Vyoralová.