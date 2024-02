Do play-off jdeme ze dvou tréninků, říká trenérka basketbalistek USK Hejková před utkáním proti Schiu

Basketbalistky USK Praha ve středu od 19 hodin rozehrají čtvrtfinálovou sérii Euroligy s italským Schiem. Pražanky jsou jako vítěz skupiny papírovým favoritem, přesto únorové události přibližují rozdíly mezi oběma družstvy. USK totiž kvůli olympijské kvalifikaci postrádalo pět zahraničních hvězd, takže trenérka Hejková měla málo hráček na trénincích. Praha 8:20 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka basketlistek USK Praha Natália Hejková | Zdroj: Profimedia

V základní části Euroligy basketbalistky USK Praha kralovaly, přípravu na play-off ale měly hodně komplikovanou. V plnohodnotné sestavě ale v únoru zvládly jen dva tréninky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se basketbalistky ZVVZ USK chystají na první duel v play-off Ligy mistrů

„Příprava nebyla ideální, protože jsme neměly s kým trénovat. Jeden týden jsme trénovaly v šesti, pak jsme sice něco odehrály v české lize, ale kvalita nebyla taková, jakou bychom potřebovaly. Kromě toho, že nám chyběly hráčky, tak když se vrátily, měly různé problémy a chřipky. Ze dvou tréninků jdeme do play-off,“ říká Hejková.

Kvůli problémům s kolenem navíc zřejmě nenastoupí německá hvězda Sabalyjová. Pražanky aspoň můžou sázet na výhodu domácího prostředí. Podle trenérky Hejkové je ale v sériích hraných jen na dvě vítězství, domácí tým na úvod vždy pod tlakem.

„Bude důležitý nejen první zápas, ale taky vstup do něj, abychom se zbavily nervozity a byl vstup agresivní hlavně v obraně. Play-off maže všechno, Schio je to tým, který dokáže měnit obrany, v útoku se spoléhá na Parksovou, ale mají šikovné i rozehrávačky a podkošovou hráčku z Maďarska,“ doplnila trenérka českého týmu.

Resingerová nenastoupí

Ve výčtu opor Schia chybí česká pivotka Julia Reisingerová. Ta by totiž ve středu podle její spoluhráčky z reprezentace a rozehrávačky USK Terezy Vyoralové neměla hrát.

„Ano, s Julčou jsme se bavily a bohužel by neměla přicestovat, protože je nemocná. Trochu mě to mrzí, ale v tom druhém asi už zdravá bude, tak tam se uvidíme,“ říká Tereza Vyoralová, která před týdnem využila absence zahraničních spoluhráček a při výhře v Brandýse si ve své třinácté ligové sezoně zlepšila osobní maximum na 30 bodů.

„Nějak jsme se o tom moc nebavily, pořád je to česká liga. Nikdy se mi to nepodařilo, ale prostě mi to ten den vyšlo, padalo to a tím to končí,“ dodává Vyoralová.