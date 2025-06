Víme, že nás čeká těžší utkání a koncentrace zůstane, slibuje Reisingerová před duelem s Portugalskem

Zůstat ve střehu, nic nepodcenit a zase potvrdit roli favoritek. To potřebují české basketbalistky po výhře s historicky nejvyšší rozdílem na mistrovství Evropy, aby už po druhém zápase v brněnské skupině měly jistý postup do play-off. Zhruba 21 hodin po vítězství o 45 bodů nad Černohorkami totiž nastoupí v pátek v hale Vodova proti trochu nečitelným Portugalkám startujícím na evropském šampionátu vůbec poprvé. Brno 10:31 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julia Reisingerová (vpravo) | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Ve druhém utkání ve dvou dnech potřebují české basketbalistky nepolevit. Pokud se jim to povede a Portugalky porazí, zajistí si v předstihu postup do play-off v Řecku.

„Bude to takové příjemnější, nebude to tak ve stresu. Snad už bez komplikací a možná i s klimatizací. Myslím, že jsme připravený a hlavou zůstaneme ve hře,“ věří po triumfu basketbalistek na úvod domácího mistrovství Evropy pivotka Julia Reisignerová, že minimálně skoro o hodinu odložený start kvůli výpadkům proudu a následné technické problémy se v brněnské hale Vodova opakovat nebudou.

Naopak výkon a dominantní výhra i proti Portugalkám by mohly. Důležité ale bude se po rekordním vítězství neuspokojit. „Moc dobře víme, že nás čeká mnohem těžší utkání, takže koncentrace zůstane,“ dodává Reisingerová.

A moc dobře to ví také trenérka Romana Ptáčková.

„Pokud se vyhraje výrazným rozdílem, tak se musí na druhý den nastavit hlavy tak, že to utkání bude úplně jiné a v tom vidím asi největší problém,“ vysvětluje Ptáčková.

Vítězství nad Portugalkami by už znamenalo postup do čtvrtfinále a proti úřadujícím šampionkám z Belgie by se v neděli na závěr hrálo o to, jestli z první nebo druhé pozice v tabulce. Naopak porážka s Portugalkami by výrazně snížila české šance na účast v play-off.

„Portugalsko bude hrozně bojovat, že nás budou hrozně mlátit a hrozně běhat. Pro ně je to taky zápas všechno a nebo nic. Bude tam víc emocí a agresivity. První šampionát a budou se chtít ukázat,“doplňuje kapitánka Tereza Vyoralová na domácím Eurobasketu před duelem s Portugalskem, který od 17.30 vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.