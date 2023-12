‚Výkon byl nejlepším, který jsme letos předvedli,‘ říká kapitán basketbalistů Opavy. K výhře to ale nestačilo

Opavští basketbalisté se loučili s účastí v základní skupině Ligy mistrů. Na závěr předvedli nejlepší výkon, i když z toho nakonec byla porážka po prodloužení s řeckým Patrasem.

„Náš předvedený výkon byl super, když se ohlédnu za prvním zápasem, který jsme hráli v Patrasu. Myslím, že v naší hře šlo vidět zlepšení. Škoda, že to nestačilo na výhru. Bylo by to skvělé zakončení letošního působení před domácím publikem, které dneska skvěle fandilo a táhlo nás dopředu,“ říkal Jakub Slavík, autor devíti bodů a šesti doskoků. Na závěr se Opava mohla dočkat výhry.

Kapitán Opavy Jakub Širina pokračoval. „Výkon byl nejlepší, který jsme letos předvedli ale jednoduše to nestačilo. Prohráli jsme v prodloužení, ale myslím že diváci zápas ocenili. Byl to zajímavý zápas, bohužel se smutným koncem pro nás.“

Opava byla v závěru základní hrací doby dokonce blízko výhře. Necelé dvě sekundy před jejím koncem zahrávala tři trestné hody a Američan Marquez Townes proměnil jen dvě a srovnal na 91:91.

„Kdyby se proměnily tři šestky, tak to možná vyhrajeme. Na kdyby se ale nehraje. S postupem zápasů jsme získávali víc a víc odvahy a sebevědomí. To jak se zápasy zlepšovaly. Zakončili jsme to nejlepším možným výkonem i když z toho nebyla výhra,“

Opava chystá na 30. prosince pro diváky překvapení. V ligovém utkání proti Písku by měl nastoupit herec Ivan Trojan.

Tak to se povedlo! Basketbalový klub z Opavy ulovil zajímavou posilu. Do utkání s Pískem nastoupí Ivan Trojan. Populární český filmový a divadelní herec se s opavským týmem už nějaký čas připravuje a proti Sršňům dostane zajímavou porci minut. pic.twitter.com/km5TDTfMhn — BK Opava (@bkopava) December 19, 2023