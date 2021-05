Mají zkušený tým. My jsme nedokázali zakončovat, mrzí Hrubana vyřazení z basketbalové Ligy mistrů

„Oni mají zkušený tým, který ví, jak tyhle koncovky hrát. Pak si dobře podali balon, trefili pár trojek a my na to nedokázali odpovědět. Naše střelba z dálky dnes nebyla úplně přítomná, ale i po košem jsme měli špatné procento, nedokázali jsme zakončovat,“ vidí příčiny prohry Hruban.

Basketbalisté Nymburka jsou známí rychlou hrou, kterou jim hráči Pinaru Karsiyaka v průběhu zápasu nedovolili hrát.

„Oni to zpomalovali a věděli, co chtěli udělat. Myslím ale, že i když se hrálo v takovém tempu, tak jsme měli šanci vyhrát, nesměli bysme ale upustit od toho, co jsme hráli celý rok,“ vysvětluje jedenatřicetiletý basketbalista. Ten ze svých spoluhráčů v zápase cítil hlavně nervozitu a přemotivovanost.

„Myslím, že jsme se dostali pod moc velký tlak, protože jsme cítili, že bychom v tom turnaji chceme dojít co nejdál. Tak jsme to před zápasem cítili a když jsme přišli na plac, tak jsem ze spousty kluků cítil nervozitu a nějakou nejistotu, což byl pak samozřejmě problém,“ hledá příčinu neúspěchu Hruban, který však věří, že i příští rok mají basketbalisté Nymburka šanci se na turnaji Final Eight znovu ukázat a konečně prolomit bránu čtvrtfinále.

Měli jsme na to, shodují se

Vzhledem ke svému věku ale třetí nejlepší střelec v historii klubu neví, zda bude ještě součástí týmu. O to víc je vyřazení z Ligy mistrů těžší.

„Mě se to teď hrozně blbě hodnotí, protože ty emoce jsou velký a zklamání je velké, protože ten zápas jsme mohli vyhrát a víme, že jsme nehráli dobře. Nezbývá, než to skousnout,“ neskrývá frustraci Vojtěch Hruban.

Jeho spoluhráč Jakub Tůma si byl jistý tím, že Středočeši mají mužstvo na to postoupit do semifinále Ligy mistrů a zahrát si tak o cenné kovy. I když s týmem vypadl ve čtvrtfinále už podruhé tak věří, že se úspěchu dočká. I tak ho ale mrzí, že Nymburk nehrál svoji hru.

„Jak říkal trenér, časem to přijde. Tohle jsou obrovské zkušenosti. Strašně jsme se přizpůsobili soupeři a vůbec neplnili, co jsme chtěli, soupeř nás zpomalil. Měli jsme špatné procento trojek, nebyl to náš zápas.“ Doplňuje Jakub Tůma.

Semifinálové duely basketbalové Ligy mistrů jsou na programu v pátek.