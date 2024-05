Basketbalisté Bostonu se probojovali do semifinále NBA, krok od postupu dělí také Dallas

Basketbalisté Bostonu potřetí za sebou postoupili do semifinále NBA. V pátém čtvrtfinále zvítězili doma nad Clevelandem 113:98 a sérii tak ovládli 4:1 na zápasy. Nyní budou Celtics čekat, zda si o postup do finále zahrají s New Yorkem, či Indianou. Blízko k postupu má také Dallas, který v Západní konferenci vyhrál 104:92 na palubovce Oklahoma City 104:92 a vede 3:2 na zápasy. New York 11:07 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Bostonu potřetí za sebou postoupili do semifinále NBA | Zdroj: Reuters

Clevelandu opět chyběl klíčový hráč Donovan Mitchell kvůli poraněnému lýtku, k němu usedl na marodku i první náhradník Caris LeVert a stejně jako v celé sérii nehrál ani hlavní pivot Jarrett Allen. Bez nich Cavaliers neměli sílu vítězi základní části vzdorovat, zvláště když Boston trefoval z dálky a zaznamenal 19 trojek.

Sice ještě na začátku čtvrté čtvrtiny byl rozdíl ve skóre jen tři body, pak ale Boston zápas rozhodl šňůrou 13:2 a už si výhru pohlídal. Výraznou zásluhu na tom měl rozehrávač Jrue Holiday, který tři čtvrtiny nebyl vidět, ale v poslední části dal důležitých 11 bodů.

Kromě hvězdy týmu Jaysona Tatuma, který nasbíral 25 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí, táhl Boston také zkušený pivot Al Horford, jenž trefil šest trojek a zaznamenal 22 bodů a 15 doskoků.

Horford se tak stal teprve třetím hráčem v historii, který po dosažení věku 37 let dokázal v play off zápase zapsat alespoň 20 bodů, 15 doskoků a 5 asistencí. Před ním to dokázali jen LeBron James a Kareem Abdul Jabbar. „Měli jsme velmi dobrou možnost ukončit sérii doma a já věděl, že bude třeba, abych pomohl ještě více než obvykle. Teď jsme znovu blíže našemu cíli,“ řekl Horford.

Clevelandu nepomohlo ani 33 bodů Evana Mobleyho a 25 bodů náhradníka Marcuse Morrise. „Jsem pyšný na nasazení, s jakým jsme hráli. Z mnoha důvodů byla naše sezona velmi těžká, ale hráči vždy našli způsob, jak bojovat. Tentokrát už to bylo nad naše síly,“ řekl trenér Clevelandu J.B. Bickerstaff.

Dallas podobně jako v předchozím kole dokázal v klíčovém pátém zápase za vyrovnaného stavu zvítězit na hřišti soupeře a ukázal tak svou mentální sílu. Proti Oklahomě City velmi dobře bránil a udržel ji na úspěšnosti střelby 42 procent. Díky tomu vedl už ve druhé čtvrtině o 14 bodů, a i když se domácí snažili vrátit do zápasu, Mavericks zkušeně dovedli utkání k důležitému vítězství.

Luka Dončič k tomu přispěl triple double za 31 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí a po slabších výkonech v předchozích zápasech zaviněných zdravotními problémy se tak znovu ukázal v plné síle. Derrick Jones mu pomohl 19 body. Za Thunder dal 30 bodů Shai Gilgeous-Alexander.

Play-off NBA - 2. kolo: Východní konference - 5. zápas: Boston - Cleveland 113:98, konečný stav série 4:1. Západní konference - 5. zápas: Oklahoma City - Dallas 92:104, stav série 2:3.